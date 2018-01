På insidan, väl skyddad mot stötar och smällar, gömmer sig också en liten hållare för Apple Pencil. Det här är helt enkelt ett väldigt bra komplement till exempelvis ett Smart Cover. Vi får ett heltäckande skydd, även för baksidan, och vi har någonstans att lägga Apple Pencil när den inte används.

Även ett Smart Cover får plats på insidan, som syns på bilderna, men aningen trångt blir det. Och precis som med Henry Fords klassiska T-Ford kan vi välja vilken färg vi vill – så länge vi väljer svart…

Artwizz motsvarande fodral för Macbook säljs i Sverige, men tyvärr kan vi inte se att Ipad-varianten finns att köpa här. Den går dock att enkelt beställa direkt från Artwizz egna webbshop med frakt till Sverige på några dagar.

Namn: Artwizz Neoprene

Typ: Fodral.

Mer information: Artwizz.

Apple Pencil-hållare: Ja.

Pris: Cirka 470 kronor inklusive frakt till Sverige.

Bra skydd åt hela Ipaden

Apple Pencil-hållare

Finns bara i svart

Betyg 8 av 10

Apple Läderfodral – lyxig lädersleeve med Pencil-hållare

Inte förrän när Ipad Pro lanserades under sommaren 2017 kunde Apple erbjuda en hållare för Apple Pencil till Ipad, trots att pennan funnits sedan 2015. Märkligt, men bättre sent än aldrig. Nu finns dels det lilla läderfodralet som bara håller just pennan. Dels ett lyxigt läderfodral till Ipad med en Pencil-hållaren i toppen, och den testar vi här.

Läderfodralet är ett dyrt och lyxigt fodral som nog är mer snyggt än vad det är praktiskt. Pennan sitter fast rätt bra, men fodralet är nog främst tänkt att användas i en annan datorväska. Har vi det löst finns trots allt en liten risk att (den 1 095 kronor dyra) pennan lossnar.

Som med Artwizz-fodralet gör vi bäst i att köpa till ett Smart Cover för att också kunna ställa upp Ipaden när vi använder den.

Det går att klämma in även ett Smart Cover i läderfodralet men det blir lite trångt. Fodralet är främst tänkt för Ipad med Smart Cover.

Kvalitetskänslan är som alltid med Apples produkter hög, men den väl tilltagna prislappen gör det lite väl svårt att rekommendera ett köp. Priset för både detta läderfodral och ett Smart Cover för 10,5-tumsvarianten blir hisnande 2 090 kronor, 200 kronor till om Smart Cover också ska vara i läder. Artwizz-fodralet är ett förnuftigare val, men visst är det här lite läckrare.

Namn: Apple Läderfodral

Typ: Fodral.

Mer information: Apple.

Apple Pencil-hållare: Ja.

Pris: 1 495 kronor (10,5 tum). 1 795 kronor (12,9 tum).

Lyxigt och hög kvalitetskänsla

Hållare för Apple Pencil

Väl dyrt

Lite trångt för Smart Cover

Betyg 6 av 10