Här är tio tips som gör att du slipper få problem senare med din nya dator. Trots att Macen för det mesta är enkel och intuitiv finns det en hel del att tänka på för att maximera nyttan av den.

1. Backa upp, tidigt och ofta

Time Machine är ett säkert och pålitligt system för säkerhetskopiering och är inbyggt i operativsystemet Mac OS. Med Time Machine löser du både stora och små problem eftersom det tar inkrementella backuper, så att du kan återställa såväl enstaka filer du har råkat slänga som hela disken om olyckan är framme.

Enklast är att använda Time Machine med en extern hårddisk ansluten via usb, men du kan också ansluta till en nätverksdelning, till exempel vissa nas-enheter. För att komma igång öppnar du Systeminställningar, klickar på Time Machine, väljer en måldisk och aktiverar. Hårddisken måste vara formaterad för Mac med filsystemen hfs plus eller apfs. För en ny Mac med en ny backup är det enklast att välja apfs. De flesta hårddiskar säljs formaterade med filsystemet exfat eller ntfs: Använd programmet Skivverktyg som du hittar i Verktyg i mappen Appar för att formatera om den.

Om du vill vara riktigt trygg bör du även säkerhetskopiera till en annan plats utanför hemmet, till exempel med en onlinebackuptjänst. Apples molntjänst Icloud kan synka och på så sätt säkra vissa filer, men inte hela datorn.

2. Anslut till Icloud

Även om det här är din första Mac är sannolikheten ganska hög att du sedan tidigare har en Iphone eller Ipad. Precis som dessa IOS-enheter kan Macen ansluta till Icloud med ditt Apple ID och lösenord. Du kan ansluta redan första gången du startar datorn eller vid ett senare tillfälle genom Systeminställningar -> Apple-ID.

Genom att ansluta alla dina Apple-prylar till samma Icloud-konto kan du dela foton, kontakter, kalendrar och mycket annat utan att någonsin behöva koppla ihop dem med sladdar. Genom att kryssa i Tillåt Handoff mellan denna Mac och dina Icloud-enheter i Systeminställningar -> Allmänt kan du dessutom dra nytta av möjligheten att flytta öppna webbläsarflikar snabbt och enkelt mellan Macen och en IOS-enhet, samt även kopiera och klistra in mellan dina olika enheter. Om du till exempel har ett lösenord för något sparat på Macen kan du kopiera det där och klistra in på Iphone eller Ipad för att logga in på kontot i fråga.

I Icloud-inställningar hittar du också en viktig inställning: Optimera Mac-lagring. Om du aktiverar det kommer datorn avlasta filer till molnet när det lediga utrymmet i Macen börjar tryta. Det innebär att filer raderas från datorn men ligger kvar i molnet. Försöker du öppna en sådan fil måste den först laddas ner från Icloud-servrarna. Det här kan vara praktiskt om du har lite inbyggd lagring, men kan också försvåra lokal backup.

3. Använd Hjälp-menyn

Om du någonsin har undrat varför din Mac inte hade en medföljande manual är svaret enkelt: Manualen är inbyggd i systemet. Hjälp-menyn är så uppenbar att de flesta av oss inte ens tänker på att den finns när vi undrar över något. Men det borde vi, för svaret finns ofta där. Hjälp ligger i menyraden, längst till höger bland menyerna.

Vad som ingår i Hjälp skiljer sig åt från program till program och läggs till av utvecklarna, men strukturen är densamma. Längst upp ett sökfält för att snabbt hitta rätt och sedan olika alternativ. I många program finns listor över kortkommandon, guider till hur de används och mycket annat. Om det bara finns ett eller ett par alternativ, där det ena heter något i still med ”Programnamnet hjälp” får du välja det för att öppna hjälpfilerna i ett separat fönster.

Apple är tyvärr inte alltid så bra på att fylla Hjälp-menyn i sina egna program. Safari till exempel har bara en handbok som öppnas i ett separat fönster med grundläggande tips. En del andra utvecklare ger betydligt mer information.

4. Bekanta dig med menyraden

Längst upp på skärmen på en Mac ser du menyraden, en remsa som visar det aktiva programmets menyer till vänster och diverse små ikoner till höger. Menyraden har funnits sedan allra första Macintosh-datorn 1984 och är en central del av hela användarupplevelsen av Mac. Apple placerade menyraden längst upp, med de viktigaste menyerna längst till vänster, eftersom våra ögon naturligt dras dit.

Till skillnad från på Windows och Linux där enskilda program kan placera menyer som de vill, har alla Macprogram menyer i menyraden, det är bara vissa program i helskärmsläge (spel till exempel) som döljer den. Därför är det viktigt som nybliven Macanvändare att du bekantar dig och blir vän med den.

Apple-menyn är menyn du hittar genom att klicka på Apple-ikonen längst till vänster i menyraden. Här finns genvägar till Systeminställningar (som du också kan öppna via Spotlight och Program-mappen) och Mac App Store, kommandona vila, starta om och stäng av samt logga ut. Senaste objekt listar de tio senaste programmen och filerna du har öppnat, Tvångsavsluta motsvarar Windows ctrl-alt-delete (Aktivitetshanteraren) och gör att du kan tvinga ett program som inte svarar att stängas av. Om den här datorn visar grundläggande information om din Mac, som hur snabb processor och hur mycket internminne den har. Där kan du även välja Systemrapport för att få detaljerade uppgifter om all hårdvara.

Alla program har även en meny med programmets namn där du hittar funktioner programinställningar, sök efter uppdateringar och avsluta programmet.

Till höger om programmenyn finns menyerna Arkiv, Redigera och Innehåll (eller File, Edit och View om programmet är på engelska). Efter dessa har många program ett antal egna menyer och längst till höger menyerna Fönster och Hjälp (Window och Help på engelska). Standardkommandon ligger alltid i samma meny oavsett program, när du väl har lärt dig att till exempel inställningar för att visa eller dölja olika delar av gränssnittet nästan alltid återfinns i Innehåll tittar du alltid där först.

Ikonerna till höger är så kallade menyradsprogram och kan både vara inbyggda i systemet och komma från tredjepartsprogram. Många små verktygsprogram som inte behöver ha ett fönster öppet hela tiden men fungerar bäst om de alltid körs lägger sig här. Vilka inbyggda funktioner som ska synas här väljer du i Systeminställningar -> Dock och menyrad.

5. Använd Mac App Store men var inte rädd för tredjepartsutvecklare

Apple öppnade Mac App Store för att skapa en plats att enkelt skaffa tredjepartsutvecklade program utan att behöva bekymra sig för säkerhet och att skriva in kortuppgifter på en massa olika webbplatser. Du kan använda samma konto som på App Store för IOS och Itunes Store.

Till skillnad från på IOS kan utvecklare välja att själva distribuera sina program och det är också många som gör det istället för att leva med de begränsningar som finns på App Store. Program som till exempel behöver komma åt hela hårddisken (som backupprogram) eller installerar drivrutiner måste distribueras utanför App Store. Därför kommer ditt programutbud bli väldigt begränsat om du strikt håller dig till App Store.

Exempel på program som bara finns utanför App Store är Adobe Creative Cloud-sviten (Photoshop, Premiere Pro, et cetera), alla fantastiska ljudprogram från Rogue Amoeba, Firefox, Spotify och inte minst spelbutiken Steam. För att installera program utanför App Store måste du öppna Systeminställningar -> Säkerhet och Integritet -> Allmänt, låsa upp inställningarna via hänglåset nere till vänster och byta Tillåt appar hämtade från till App Store och angivna utvecklare.

6. Ställ in din e-post

Använder du fortfarande webbläsaren för att använda Gmail, Yahoo Mail eller andra e-posttjänster för att kolla mejlen? Det finns ett bättre sätt: Apple skickar med programmet Mail som kan ansluta till i stort sett alla e-postleverantörer i världen. Att använda Mail är betydligt smidigare än webbmejl, särskilt om du har mer än ett konto. Programmet är till exempel kopplat till andra program som Kalender och Kartor.

Tänk på att de flesta eposttjänster i dag använder tvåfaktorautentisering med exempelvis tidsbundna engångskoder och att du oftast måste logga in på tjänsten i fråga på webben och skapa ett särskilt ”applösenord” för att kunna logga in på kontot från ett fristående program som Mail.

7. Lär känna Spotlight

Spotlight är Macens inbyggda sökmotor som snabbt hjälper dig hitta dokument, program, bilder, kontakter, mejl och andra filer. Den kan dessutom ansluta till internet och hitta artiklar från Wikipedia, nyheter, IMDB och annat. Du kan till och med använda Spotlight för enkla beräkningar, som att konvertera fot till meter eller uns till gram. Spotlight bor i menyraden, längst till höger under ett förstoringsglas. Du kan också öppna Spotlight genom att trycka cmd-mellanslag.

När du väl kommit igång kommer du upptäcka att Spotlight är det snabbaste sättet att öppna program du inte har i Dock, hitta dokument, och mycket annat.

Om du har externa diskar anslutna till Macen som du inte behöver söka på kan du ta bort dessa från Spotlights index, vilket snabbar upp sökningar. Det gör du i Systeminställningar -> Spotlight -> Integritet. Tryck på plusknappen och leta upp disken i fråga (eller enskilda mappar du inte vill ha med bland sökresultaten).

8. Finjustera Dock

Dock är raden med ikoner längst ner på skärmen där du hittar vanliga program som Safari och Finder. Klicka på en programikon för att öppna eller visa programmet. Men du behöver inte nöja dig med hur den är när du först börjar använda Macen.

För det första kan du ta bort program du inte använder ofta (dra ikonen till en bit upp på skärmen och släpp när det står Ta bort ovanför) och lägga till andra du vill ha där permanent (dra från Programmappen eller flytta ett öppet programs ikon inom Dock).

För det andra kan du ändra hur den ska visas. Öppna Systeminställningar -> Dock och menyrad. Här kan du ändra storlek på ikonerna, aktivera eller stänga av förstoring (som ”zoomar” den biten av Dock du håller pekaren över), välja placering på skärmen (om du hellre vill ha den på en av sidorna), och ett par saker till. Om du har en Mac med en mindre skärm kan alternativet Göm och visa Dock automatiskt vara en bra idé – det gör att Dock inte visas, utan först visar sig när du drar pekaren till botten av skärmen.

9. Lär dig kortkommandon

Även om Mac OS standardiserade menyrad gör det snabbt att hitta olika kommandon och inställningar oavsett program går det att spara oerhört mycket tid genom att lära sig kortkommandon för vanliga sysslor. Istället för att leta upp Skriv ut-kommandot i Arkiv-menyn kan du trycka cmd-p för att omedelbart öppna utskriftsdialogen.

Alla program har sina egna kortkommandon, men många kortkommandon sätts av systemet och är samma överallt. Cmd-c, cmd-x och cmd-v är till exempel kopiera, klipp ut och klistra in. Cmd-h gömmer det aktiva programmet (det ”försvinner” och visas igen genom att klicka på ikonen i Dock eller genom att på annat sätt aktivera det, till exempel öppna en fil som hör till programmet).

Du kan se kortkommandona för olika menyval till höger i menyerna. Texten är tyvärr väldigt tunn – har du svårt att läsa den kan du öppna Systeminställningar -> Hjälpmedel -> Bildskärm och kryssa i Öka kontrast. Håll sedan pekaren över det menyval du vill se kortkommandot för så blir texten betydligt tydligare.

10. Håll dig uppdaterad

Om du inte har för vana att själv gå in och kontrollera om uppdateringar finns tillgängliga är det en bra idé att aktivera automatiska uppdateringar överallt där det går. Uppdateringar handlar minst lika mycket om säkerhet som nya funktioner och i vår allt mer uppkopplade värld är det vanskligt att använda föråldrad programvara.

Öppna Systeminställningar -> Programuppdatering och klicka på Avancerat. Här kan du välja vilka uppdateringar som ska hämtas och installeras automatiskt. Om du föredrar att själv välja när systemet självt ska uppdateras kan du kryssa ur just det alternativet, men om du inte vet hur du vill ha det rekommenderar vi att du kryssar i samtliga alternativ. Har du valt bort automatisk installation av systemuppdateringar kommer du få dagliga påminnelser att en uppdatering är tillgänglig, så du inte glömmer den.

Tredjepartsprogram har ofta egna inställningar för automatiska uppdateringar, även om de inte har det brukar det dyka upp en notis om att en uppdatering finns tillgänglig.