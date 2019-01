Genvägar

Apples app för automatisering av Iphone med hjälp av Siri och olika arbetsflöden ger dig en helt ny dimension av kontroll över IOS. Du kan med ett enda röstkommando köra komplicerade flöden som gör flera saker med olika appar, eller flera avancerade saker i en app. Möjligheterna är nästan obegränsade.

Läs mer: Så använder du Apples nya app Genvägar

Ladda ner Genvägar till din Iphone här

Google Maps

Apples Kartor har blivit mycket, mycket bättre sedan det först släpptes men Google har inte legat på latsidan heller. Att ha båda till hands kan vara väldigt praktiskt, speciellt då Google Maps är mycket bättre på intresseobjekt (points of interest).

Google Maps sökfunktion hittar nästan alltid vad du letar efter, till exempel närliggande bensinmackar eller kaféer. I många städer kan du även se alla busshållplatser på Googles kartor medan Apple bara visar några eller inga alls, vilket gör att du kan använda navigeringen med kollektivtrafik.

Ladda ner Google Maps till din Iphone här

Citymapper

Om du reser mycket (eller bara någon gång ibland faktiskt) kommer du förmodligen ha nytta av Citymapper. Appen har hittills bara stöd för ett trettiotal städer runt om i världen, men det är också några av de största med bland annat London, New York, Hong Kong, Tokyo, Berlin, Milano och Barcelona.

I Citymapper söker du resvägar mellan två mål, och får upp inte bara närmaste bilväg utan alternativ som att gå, cykla, åka buss/tåg och till och med taxi och Uber (inklusive beräknade priser). För gång och cykel beräknar den tid och förbrända kalorier istället.

Ladda ner Citymapper till din Iphone här

Fantastical 2

Det här är en app som är så mycket bättre än Apples alternativ att det är skämmigt för Cupertino. Fantastical 2 utnyttjar skärmytan avsevärt bättre och kan ställas in för att passa just dig.

Om du inte har något emot att skriva in händelser på engelska kan du dessutom göra det med naturligt språk, som ”meeting with Anna next Wednesday 10am at IDG /w” för att lägga till mötet vid rätt tid, plats och i rätt kalender (/w för ”work”, en genväg du kan ställa in).

Ladda ner Fantastical 2 till din Iphone här

Läs mer: 28 appar som är bättre än Apples medföljande

Cheatsheet

Alla kånkar vi runt på olika små uppgifter vi använder i vardagen: wifi-lösenord, portkoder, rätt storlek på bilder vi använder på webbplatser, och så vidare. Sluta bära omkring på dem i huvudet eller täcka skrivbordet och ramen runt Imacens skärm med post-it-lappar – använd Cheatsheet istället.

I den här enkla men effektiva appen skriver du in allehanda information du vill ha till hands enkelt, väljer en ikon som kan ge en snabb vink om vad uppgiften gäller (till exempel en wifi-ikon för lösenordet till jobbnätet eller en nyckel för portkoden till huset du bor i). Själva listan med uppgifter kan visas som en widget i Notiscenters Idag-vy och/eller på Apple Watch.

Ladda ner Cheatsheet till din Iphone här

Keynote

Till och med på Iphones lilla skärm går det att vara produktiv, och en app som verkligen visar det är Apples egna Keynote, som är gratis för alla nya Iphone-ägare.

Oavsett om du bara vill fixa ett stavfel i en presentation du gjorde hemma på Macen precis innan mötet eller experimenterar med nya presentationer är det förvånansvärt enkelt att jobba i det smidiga gränssnittet.

Och med en hdmi- eller vga-adapter kan du dessutom hålla presentationen med hjälp av projektor utan att behöva en dator.

Ladda ner Keynote till din Iphone här

Riktiga vykort

Postnords app för vykort gör semesterbilderna till far- och morföräldrarna lite mer personliga. Istället för att plocka på sig ett massproducerat kort på Eiffeltornet när du besöker Paris, kan du istället ta en selfie och skicka med snigelposten.

Dyrt är det heller inte – 19 kronor får du betala för ett kort och då ingår portot. Vill du ha större format kostar det 29 kronor.

Ladda ner Riktiga vykort till din Iphone här

Dropbox

Icloud Drive i all ära, men när vi talar flexibilitet vinner Dropbox alla gånger. Apples lösning är låst till det egna ekosystemet vilket Dropbox inte är.

Med appen kan du enkelt dela med dig av bilder, dokument och andra filer till familj, vänner och kollegor som har oturen att sitta med Android och Windows. I gratisversionen ingår 2GB lagring.

Ladda ner Dropbox till din Iphone här

Scanner Pro

Har du fortfarande en scanner därhemma som tar upp plats och samlar damm? Då är det läge att kasta den, för numera fungerar din Iphone lika bra som scanner.

Med Scanner Pro tar du en bild på dokumentet, klipper bort onödiga kanter och därefter ”omvandlar” appen bilden till ett dokument som i många fall håller högre kvalitet än scannern därhemma. Scanner Pro kostar dock en slant – dryga 40 kronor men det är den värd.

Ladda ner Scanner Pro till din Iphone här

Bredbandskollen

Med Bredbandskollen kan du snabbt och enkelt undersöka varför din internetuppkoppling, vare sig det är 3G, 4G eller Wifi, går långsamt. Mobilappen är lika smidigt utformad som hemsidan och det krävs inte många knapptryck innan du får resultat.

Observera dock att en trådlös mätning aldrig är lika tillförlitlig som en kablad. Men för en snabbkoll duger Bredbandskollens app gott och väl.

Ladda ner Bredbandskollen till din Iphone här

Fjärrkontroll

Äger du en Apple TV 4? Slarvar du alltid bort Siri-kontrollen? Om du svarar ja på båda frågorna är Apples fjärrkontrollsapp ett måste. Den levereras med samma funktionalitet som den fysiska tv-dosan och har en enorm fördel – inbyggt tangentbord för att söka snabbare.

Fjärrkontroll kostar heller inte en enda krona och är räddaren i nöden när fjärrkontrollen försvunnit för femtioelfte gången.

Ladda ner Fjärrkontroll till din Iphone här

Signal

2018 var året då många vaknade upp och insåg att företag som Facebook och Google lever på att samla in uppgifter om oss användare och sälja vidare dem till framför allt reklamköpare, men också andra ändamål som politiska kampanjer.

Är du trött på det här och vill se till att ditt privatliv är just privat kan du ladda ner Signal och se till att vännerna gör det också. Appen använder stark kryptering med nycklar som skapas på varje enhet och aldrig skickas någonstans. Källkoden är öppen och har granskats av många fristående experter som gett appen tummen upp. Är det säkert nog för Edward Snowden lär det vara säkert nog för dig.

Ladda ner Signal till din Iphone här

1Password eller Dashlane

Apples inbyggda lösenordshanterare, Icloud-nyckelringen, är minst sagt en enkel historia och med tanke på hur många loginuppgifter och annat känsligt vi i dag samlar på oss i våra digitala liv är en ordentlig lösenordshanterare något alla borde ha. 1Password är funktionsmässigt den bästa för Iphone- och Macanvändare, men Dashlane är gratis om du klarar dig utan synkronisering mellan olika enheter. Båda är extremt säkra och kan fylla i loginuppgifter automatiskt i både Safari och andra appar med IOS 12, så att du helt kan skippa Icloud-nyckelringen.

Ladda ner 1Password till din Iphone här

Ladda ner Dashlane till din Iphone här