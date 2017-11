Google Maps

Apples Kartor har blivit mycket, mycket bättre sedan det först släpptes men Google har inte legat på latsidan heller. Att ha båda till hands kan vara väldigt praktiskt, speciellt då Google Maps är mycket bättre på intresseobjekt (points of interest).

Google Maps sökfunktion hittar nästan alltid vad du letar efter, till exempel närliggande bensinmackar eller kaféer. I många städer kan du även se alla busshållplatser på Googles kartor medan Apple bara visar några eller inga alls.

Ladda ner Google Maps till din Iphone här

Citymapper

Om du reser mycket (eller bara någon gång ibland faktiskt) kommer du förmodligen ha nytta av Citymapper. Appen har hittills bara stöd för 29 städer runt om i världen, men det är också några av de största med bland annat London, New York, Hong Kong, Tokyo, Berlin, Milano och Barcelona.

I Citymapper söker du resvägar mellan två mål, och får upp inte bara närmaste bilväg utan alternativ som att gå, cykla, åka buss/tåg och till och med taxi och Uber (inklusive beräknade priser). För gång och cykel beräknar den tid och förbrända kalorier istället.

Ladda ner CItymapper till din Iphone här

Fantastical 2

Det här är en app som är så mycket bättre än Apples alternativ att det är skämmigt för Cupertino. Fantastical 2 utnyttjar skärmytan avsevärt bättre och kan ställas in för att passa just dig.

Om du inte har något emot att skriva in händelser på engelska kan du dessutom göra det med naturligt språk, som ”meeting with Anna next Wednesday 10am at IDG /w” för att lägga till mötet vid rätt tid, plats och i rätt kalender (/w för ”work”, en genväg du kan ställa in).

Ladda ner Fantastical 2 till din Iphone här

Cheatsheet

Alla kånkar vi runt på olika små uppgifter vi använder i vardagen: wifi-lösenord, portkoder, rätt storlek på bilder vi använder på webbplatser, och så vidare. Sluta bära omkring på dem i huvudet eller täcka skrivbordet och ramen runt Imacens skärm med post-it-lappar – använd Cheatsheet istället.

I den här enkla men effektiva appen skriver du in allehanda information du vill ha till hands enkelt, väljer en ikon som kan ge en snabb vink om vad uppgiften gäller (till exempel en wifi-ikon för lösenordet till jobbnätet eller en nyckel för portkoden till huset du bor i). Själva listan med uppgifter kan visas som en widget i Notiscenters Idag-vy och/eller på Apple Watch.

Ladda ner Cheatsheet till din Iphone här

Keynote

Till och med på Iphones lilla skärm går det att vara produktiv, och en app som verkligen visar det är Apples egna Keynote, som är gratis för alla nya Iphone-ägare.

Oavsett om du bara vill fixa ett stavfel i en presentation du gjorde hemma på Macen precis innan mötet eller experimenterar med nya presentationer är det förvånansvärt enkelt att jobba i det smidiga gränssnittet.

Och med en hdmi- eller vga-adapter kan du dessutom hålla presentationen med hjälp av projektor utan att behöva en dator.

Ladda ner Keynote till din Iphone här

Riktiga vykort

Postnords app för vykort gör semesterbilderna till far- och morföräldrarna lite mer personliga. Istället för att plocka på sig ett massproducerat kort på Eiffeltornet när du besöker Paris, kan du istället ta en selfie och skicka med snigelposten.