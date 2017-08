Det är inte första gången vi testar den franska, lite udda skapelsen Dxo One, men en app som uppdateras regelbundet och en rad nya tillbehör som öppnar upp för nya användningsområden ger oss anledning att återkomma till denna kameralösning för Iphone.

Läs också! Full pott för nya Glif: "Så nära perfektion det går att komma"

Dxo One tillverkas av företaget Dxo som står bakom många populära program för bland annat bildredigering på Mac. Och grundstoryn för Dxo One är densamma som tidigare. One är en kompakt kamera för Iphone som med sin tillhörande IOS-app ger bättre bildkvalitet och manuella kontroller likt en systemkamera – till ens vanliga Iphone. Det låter kanske lockande, men One dras också med några problem som vi återkommer till senare (ledtråd: Priset är ett av dem).

One har en inbyggd lightning-kontakt och fästs direkt mot sidan av Iphone (stora skal som bygger på mycket runt mobilens nederkant gör sig icke besvär...).

Tar imponerande bra bilder

Själva kameran är imponerande på flera sätt. På plussidan: En stor entums-sensor ger relativt brusfria bilder även i mörkare miljöer, och en stor bländaröppning (f/1,8) gör att vi inte behöver skruva upp ISO alltför ofta. Den stora bländaren ger möjlighet att ta riktigt snygga bilder med mycket bakgrundsoskärpa, och bilderna blir oftast skarpa och fina. 20 megapixlar ger också en del utrymme att beskära bilderna i efterhand.

Tyvärr har kameran en ganska snäv närgräns, det här är ingen kamera för makro-foto. Dessutom är batteritiden alldeles för kort. Dxo utlovar 200 bilder, men vi har svårt att nå upp till det. Efter runt en timmes fotande och betydligt färre än 200 bilder tvingas vi ladda kameran. Å andra sidan är One lätt att ladda även på språng, så länge vi har med oss ett extra batteri och en mikro-usb-kabel.

Dxo One med sin lilla skärm på baksidan. På ovansidan finns även en stor avtryckare i två steg. Ett halvt steg låser fokus, och ett tryck ned till botten tar bilden, som på en vanlig kamera. Avtryckaren är lätt att hitta utan att titta på kameran.

Den tillhörande appen är en riktig höjdare, både snygg och lätt att använda. Den som har en använt en systemkamera tidigare känner igen sig bland kontrollerna, och även för den som aldrig gjort det är det lätt att navigera i appen.

Vissa smarta funktioner finns också, som att använda kameran fristående från Iphone. Men då måste vi använda kamerans minimala, pixliga, svartvita skärm som sökare, och det är nästan omöjligt. Vi kan också skapa ett lokalt nätverk mellan kamera och Iphone för att få upp bilden i appen, och det fungerar relativt smärtfritt.

En stor fördel med att koppla en kamera direkt till sin Iphone är att vi får direkt tillgång till våra bilder för att redigera dem med de många kompetenta appar som finns i App Store, och lägga ut dem i diverse sociala medier istället för att de ska glömmas bort på en hårddisk någonstans. One lagrar bilderna på ett mikrosd-kort, så det är enkelt att flytta över dem till en dator för säkerhetskopiering (eller för att glömmas bort).

Missa inte: Bättre bilder direkt från din Iphone – vi testar Olloclip