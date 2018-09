Nyligen var det sju år sedan Tim Cook tog över Steve Jobs post som vd för Apple, ett logistikgeni som Steve Jobs själv sett ut som sin efterträdare och som innehar posten som Apple-vd även i dag.

Redan då förstod många att det var illa ställt med Apples medgrundare och vd, som ju varit sjuk flera gånger tidigare. Att Steve Jobs kliver av som vd kunde helt enkelt inte betyda annat än att slutet för honom var nära. Den 6 oktober 2011 avled Apple-grundaren i sviterna av sin cancer, och Apple stod utan sitt allra tydligaste ansikte utåt.

Det finns mängder av intressant historia, citat, filmklipp, långa intervjuer (inte minst tillsammans med Bill Gates) och andra händelser att gotta ned sig i för den som har en stund över. Här är i alla fall tre av Steve Jobs bästa framträdanden på scen, och en av hans typiska, snorkiga kommentarer, som också det berättar mycket om vem Steve Jobs var.

Krönika! "Om Steve Jobs tittade ner på oss hade han himlat med ögonen"

Steve Jobs rockar loss på scen

När Apple-vd:n visade upp företagets första Apple-router gjorde han det med – en rockring. En minst sagt annorlunda stund i Steve Jobs stå-på-scen-och-presentera-saker-historia. För att verkligen visa att det inte var tal om några trolleritrick på scen – att internetanslutningen verkligen var trådlös – tyckte Steve Jobs alltså att det var en alldeles underbar idé att ta med en rockring upp på scen och föra den runt Ibooken som var ansluten till internet via Airport. Verkligen inga sladdar här inte.

Steve Jobs tar in Bill Gates på jätteskärmen

Det är en blandning av skratt, applåder, tjoanden och buanden när han dyker på den stora skärmen under framträdandet i Boston år 1997. Och vi tycker nästan synd om Microsoft-geniet – nog ser Bill Gates lite berörd ut av publikens reaktioner.





”Du luktar toalett”

Men det är en viktig milstolpe i Apples historia. Det var här Apple tog in pengar från Microsoft och därmed tog ett avgörande steg i att faktiskt kunna överleva ett tag till. Att Steve Jobs tog in honom på scen på detta sätt är såklart ett väldigt effektivt sätt att gräva ned stridsyxan mellan de två företagen, och en minnesvärd stund samt ett viktigt startskott för Steve Jobs nya tid på Apple.

Steve Jobs minst sagt intressanta lynne förtjänar även det en rad i historieskrivningen eftersom så klart också det förklarar vem Steve Jobs var. Alla som läst en rad om honom vet att han kunde vara bestämd, tvär, även elak mot såväl anställda som mot sin egen familj.

I boken Small Fry berättar Lisa Brennan-Jobs om den minst sagt komplicerade relation hon hade till sin far, Steve Jobs. Om hur han först förnekade sitt faderskap till henne (trots dna-test), för att allt eftersom börja visa allt mer intresse för henne senare under livet. Till hur han, när hela familjen inklusive Lisa Brennan-Jobs vakade vid hans dödsbädd, klart och utan krusiduller berättade för sin dotter att ”du luktar toalett” när hon kom nära honom.

Lisa Brennan-Jobs är i sin bok tydlig med att inte framställa sig själv som ett offer och att hon själv vill återta historien om hur det är att vara just Lisa Brennan-Jobs. Själv menar hon att hon inte tog inte illa upp av kommentaren, och ska har förlåtit honom för att ha varit praktiskt taget en idiot under stora delar av hennes liv. Toalett-kommentaren må låta riktigt otrevlig för vem som helst av oss, men Lisa Brennan-Jobs menar att det istället handlade om en brutal ärlighet som var så typisk för just honom. Parfymen var gammal, och den luktade allt lite toalett.

– Han sa sanningen, säger Lisa Brennan-Jobs i en intervju i New York Times.

– Ibland är det trevligt att någon säger hur man luktar.

Iphone-presentationen 2007

Vi avslutar denna artikel med en aningen muntrare ton, närmare bestämt med Steve Jobs i sitt esse. Iphone-lanseringen i januari 2007 är hans bästa presentation någonsin, och Apples viktigaste produktlansering någonsin.

Hela keynoten är värd att se, som ett stycke teknikhistoria och som en intressant inblick i när Steve Jobs var som allra bäst på scen. Men framför allt minutrarna då Steve Jobs förklarar för de närvarande (och hela världen) att den här widescreen-Ipoden, telefonen och den revolutionerande "internetsurfningsapparaten" naturligtvis är en och samma enhet – Iphone.