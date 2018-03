Något överraskande bjöd Apple under fredagen in till ett mars-event, bara dagar efter att företaget hade offentliggjort datumen för årets upplaga av utvecklarkonferensen WWDC. Mars-event har ägt rum lite då och då under åren, men det är inte alls lika självklart som WWDC i juni och släppet av nya Iphone-modeller som sker i september varje år. Under 2017 blev det inget mars-event. Istället smög Apple ut den billigare 9,7 tums-modellen av Ipad i ett pressmeddelande sent under mars 2017.

Tiden började rinna ut för att Apple skulle hinna skicka en inbjudan till ett event under mars månad då inbjudningarna ofta kommer en till två veckor innan själva eventet, men till slut kom ändå en inbjudan. Det äger rum den 27 mars och hålls för ovanlighetens skull i Chicago, USA. Eventet har namnet ”Let’s take a field trip.”

Läs också! Därför är Siri så kass (och varför det fortfarande finns hopp)

Det brukar alltid gå att skönja något eller några dolda budskap i inbjudan, och visst tycker vi oss kunna se tecken på kommande produkter även denna gång. Den här gången står det klart att det kommer bli ett event med fokus på skola och utbildning. Dels för att det som vi tidigare berättat står ”häng med oss för att lyssna till kreativa nya idéer för lärare och studenter” i inbjudan. Rätt självklart att det är utbildning det handlar om alltså, och orden ”Let’s take a field trip” stärker det ytterligare.

Som Macrumors noterat har Apple även tidigare hållit ett liknande utbildningsfokuserat-event, då i New York i januari 2012. Då visades bland annat Ibooks i en ny version, Ibooks Author introducerades samt en ny version av Itunes U för Ipad.

Läs också! Ipad Pro 2018 och Apple Pencil 2 – här är allt vi tror oss veta

Ipad-fokuserat event i år?

Det finns tecken på att det kan bli ett relativt Ipad-fokuserat event även i år. En rätt uppenbar ledtråd är att både texten och Apple-logotypen ser ut att vara ritade med en Apple Pencil. Apple har tidigare velat positionera Ipad som just ett bra alternativ i skolmiljöer.

Med denna inbjudan är det inte omöjligt att vi får se en ny version av Apple Pencil, eller möjligen stöd för Apple Pencil i en ny version av Ipad 9,7 tum. Kinesiska källor som Digitimes och Economic Daily News har även tidigare hävdat att vi kan få se en ny version av Ipad 9,7 tum med ett ännu lägre pris än tidigare – 259 dollar, vilket borde betyda runt 3 000 kronor i Sverige.

Om denna modell ska bli ännu billigare än vad den är idag är det dock inte helt troligt att den faktiskt kommer få stöd för Apple Pencil. Möjligen kan vi också få se en ny version Ipad Pro, som ju redan i dag har stöd för Apple Pencil.

Troligt är att Apple passar på att släppa IOS 11.3 i samband med detta event, och kanske då med det nya tillskottet Classkit. Det lär vara ett nytt system för skolor och i synnerhet lärare som kan använda det för att skicka ut tester, prov och andra typer av utvärderingar till appar installerade på elevernas Ipads. Classkit skulle alltså kunna göra Ipad ännu lite mer attraktiv för skolor.

Apple har aldrig nämnt Classkit tidigare, men det smög sig in i en betaversion av IOS 11.3, upptäckt av 9 to 5 Mac, och kan bli exklusivt just för Ipad.

Vidare lär vi även få se Apples trådlösa laddare Airpower och kanske en prissänkning av Macbook Air, alternativt en helt ny modell även om några detaljer kring dessa inte direkt går att avläsa från inbjudan.

Väldigt snart lär vi dock få svar på våra funderingar. Eventet äger rum tisdagen 27 mars, klockan 19:00 svensk tid.