Reparera Iphone

Det räcker med att missa fickan eller väskan och tappa Iphone i golvet för att skärmen ska spricka eller krossas helt – i alla fall om du har lite otur. Sprucken skärm är ett av de vanligaste hårdvarufelen på Apples IOS-prylar och därför är det inte så konstigt att det finns en rad reparationsalternativ.

Här går vi igenom de fem vanligaste sätten att laga Iphone när skärmen måste bytas.

Tänk på garantin

Om din Iphone fortfarande har garanti kvar kan det vara bra att välja Apples reparationsservice, alternativt att gå till en annan firma som är auktoriserad av Apple. Annars kan du få problem senare om något annat fel uppstår som faller under garantin, eftersom skärmbyte bryter mot denna.

Alternativ 1: Gå till Apple

Har du nära till en Apple-butik kan du kila dit och lämna in din telefon på lagning. Om telefonen i övrigt är i gott skick kostar det 1 462,63 kr kronor för Iphone 7, Iphone 6S, Iphone 6, Iphone SE, Iphone 5S, Iphone 5C och Iphone 5. Har du en Iphone 7 Plus, Iphone 6S Plus eller Iphone 6 Plus kostar det 1 701,63 kr.