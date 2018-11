Apples Mac OS är ett säkert operativsystem, och en av grundbultarna i den säkerheten är ditt lösenord. Men vad gör du om du har glömt det lösenordet?

Mac OS ber om adminlösenordet när du ska installera nya program, göra ändringar av vissa systeminställningar och när du vill radera filer som ägs av systemet. Du behöver även lösenordet för att logga in på Macen, men du kan ställa in datorn på att logga in automatiskt när den startar, så det kan hända att du inte behöver använda lösenordet på länge och kan hinna glömma det.

Men ta det lugnt, det finns flera saker du kan göra för att friska upp minnet.

Obs! Oavsett hur du återställer lösenordet till kontot kommer systemet behöva skapa en ny nyckelring för att spara säkra uppgifter, och du kommer inte komma åt dina gamla. Om du använder Icloud-nyckelringen blir det problemet betydligt mindre eftersom ditt konto helt enkelt kommer synka ner dina loginer och andra uppgifter från molnet.

Få en ledtråd från systemet

Innan du gör något mer drastiskt kan du testa om du har gett dig själv en bra ledtråd. Öppna Systeminställningar -> Användare och grupper, och klicka på hänglåset nere till vänster. Tryck på retur tre gånger så dyker ledtråden upp - förutsatt att du fyllde i en när du valde lösenord. En bra ledtråd hjälper dig komma ihåg lösenordet utan att obehöriga kan lösa gåtan.

Enklaste lösningen: Nollställ med Icloud

Sedan några år tillbaka har Apple en smart funktion som gör att du kan låta Icloud hålla en återställningsnyckel till ditt vanliga användarkonto på Macen. Det gör att du kan nollställa lösenordet om du skulle glömma det.

Om du skriver in fel lösenord tre gånger på inloggningsskärmen dyker en liten ruta upp som föreslår att du kan nollställa ett glömt lösenord med ditt konto. Om det inte gör det har du inte associerat ditt användarkonto med ditt Apple ID-konto. Du kan i förväg kontrollera att du har gjort det genom att öppna Systeminställningar -> Användare och grupper. Ctrl/höger-klicka på ditt konto i listan till vänster och välj Avancerade inställningar. Nära botten hittar du Apple-ID och om ditt Icloud-konto inte står där kan du klicka på Ändra till höger och lägga till kopplingen.

Byt lösenord via ett annat konto

Om du har ett annat konto med adminrättigheter på datorn kan du använda det för att nollställa ditt eget kontos lösenord.

Logga in på det andra kontot.

Gå till Systeminställningar -> Användare och grupper .

. Klicka på hänglåset och lås upp med det här kontots lösenord.

Markera ditt eget konto.

Klicka på Skapa nytt lösenord .

. Välj ditt nya lösenord och fyll i en ledtråd. Klicka Ändra lösenord.

Nu kan du logga in med det nya lösenordet.

Använd återställningsläget för att nollställa lösenordet

Om du bara har ett konto kan du ändå nollställa lösenordet genom att starta om Macen i återställningsläge.

Stäng av datorn, håll nere cmd-r och starta den igen. Fortsätt hålla nere tangenterna tills den har startat.

Välj Skivverktyg och gå vidare.

och gå vidare. Välj Verktyg -> Terminal och fyll i resetpassword och tryck retur.

och fyll i resetpassword och tryck retur. Välj den hårddiskvolym där systemet ligger och ditt konto från rullgardinsmenyn därunder.

Fyll i ditt nya lösenord och ledtråd, och tryck på Spara.

Hur skyddar jag mig från att någon obehörig ändrar mitt lösenord?

En vanlig följdfråga när vi visar hur du nollställer Macens lösenord handlar om hur du kan hindra andra från att lika enkelt ändra ditt lösenord och därmed komma åt alla dina filer.

Det enkla svaret brukade vara att fysisk åtkomst till en dator i princip innebär att de kommer att kunna komma åt din data. Men numera finns kryptering inbyggt i Mac OS som gör att det inte stämmer. Filevault, som Apple kallar denna kryptering, hittar du i Systeminställningar -> Säkerhet och integritet -> Filevault.

När du aktiverar Filevault får du en speciell återställningsnyckel som kan låsa upp hårddisken om du har glömt lösenordet. Den måste du spara på ett väldigt tryggt sätt, helst på flera platser om en olycka är framme, eftersom det inte finns något sätt för Apple eller någon annan att låsa upp hårddisken utan den eller ditt loginlösenord.

Använd hårddiskläge för att rädda data

Om du av någon anledning inte kan använda någon av de ovanstående metoderna och bara vill rädda dina data kan du koppla ihop Macen med en annan Mac och använda hårddiskläge.

Stäng av Macen med det glömda lösenordet och anslut den med firewire eller thunderbolt till den andra Macen. Starta den med t-tangenten nedtryckt. Då ska den dyka upp som en extern hårddisk i räddningsmacen, och du kan hämta all data eftersom du då kan ignorera filrättigheter. Om du redan har Filevault aktiverat måste du så klart ha återställningsnyckeln.