Programmen vi tar upp i artikeln lever i menyraden, men det finns även många vanliga program som har stora fönster och bor i docken, men som har praktiska små tillägg i menyraden. Dropbox, Mailplane, Skype, Twitter, Adium och Crashplan är bara några få exempel och det finns många, många fler.

1Password Mini

Det här är inte ett program du kan skaffa i sig självt, utan det följer med det förträffliga 1Password. Det är en miniversion av programmet som ligger i menyraden och fungerar oavsett om moderprogrammet är öppet eller inte. Låser du upp 1Password låses Mini också upp och tvärtom, och du kan i princip göra allt du gör i stora programmet härifrån. Om en hemsida inte tillåter höger/ctrl-klick kan du ändå klistra in loginuppgifter från 1Password Mini. Aktivera i 1Passwords inställningar.

Pris: Ingår i 1Password (från cirka 360 kronor/år)

Bartender 3

Ett metaprogram, skulle vi kunna säga. För dig som har många program i menyraden är Bartender 3 från Surtees Studios en riktig gudagåva. Programmet gör att du kan gömma undan valfria menyradsprogram i en extra, vanligtvis dold rad som ersätter den vanliga när du klickar på Bartender-ikonen.

Här kan du lägga alla menyradsprogram som du sällan använder, till exempel Airport, Bluetooth och Time Machine. Du kommer fortfarande åt dem snabbt men kan hålla den vanliga raden ren och snygg med bara de program du använder hela tiden.

Pris: 149 kronor

Boom 3D

Tycker du att ljudet i Macens inbyggda högtalare är lite mesigt? Med Boom 3D kan du få lite mer kräm i de små liven. Boom 3D är både en extra mjukvaruförstärkare som ökar volymen och en equalizer som fungerar för alla ljud i systemet.

Itunes har en equalizer inbyggd, men med Boom får du en som även fungerar för Youtube, Spotify och alla andra musikkällor. Dessutom kan du skapa ”boostade” versioner av musikfiler du har som du sedan kan synka med en Ipryl.

Pris: Cirka 190 kronor

Fluor

Det här verktyget har en väldigt enkel funktion – Fluor styr vilken funktion f-tangenterna på tangentbordet ska ha. Du kan alltså snabbt växla mellan de vanliga specialtangenterna (ljusstyrka, volym, och så vidare) och rena f-tangenter (f1, f2, f3, och så vidare), både globalt i hela systemet och per program.

Pris: Gratis

F.lux

Sitter du ofta uppe och jobbar med datorn sent på kvällen kanske du har stört dig på hur ljus och blå skärmen ter sig jämfört med glödlamporna som lyser upp resten av rummet. F.lux är ett program som försöker anpassa datorn efter dygnets rytm. När solen går ner börjar det sänka vitpunkten mer och mer tills du framåt midnatt har en väldigt orange skärm.

Ögonen anpassar sig men ljuset är mildare och gör att du lättare blir trött på kvällen som du ska. Med Night Shift i nya Mac OS Sierra-uppdateringen kan denna appen kännas överflödig, men enligt utvecklarna är Apples egna lösning långt ifrån lika bra. Mer om det står i artikeln här.

Pris: Gratis

Fantastical 2

Fantastical 2 är ett kalenderprogram som lägger sig i menyraden och i princip bara är ett (helt) annat gränssnitt till iCal. Det gör att du inte behöver bekymra dig om hur det ska funka med synkning eller annat, utan det är bara att tuta och köra.

Förutom ett snyggt och enkelt gränssnitt stoltserar programmet med att du kan skriva in aktiviteter med naturligt språk, till exempel ”Möte med IDG tomorrow at nine pm”. Har fem stjärnor på App Store och har hyllats här på MacWorld. Enda nackdelen är att det inte är på svenska.

Pris: Cirka 149 kronor

Fluid

Ett annat meta-program, skulle man kunna säga. Fluid hjälper dig att skapa miniprogram av enskilda webbplatser. Du kan till exempel själv skapa ett Facebook-program eller ett MacWorld-program. Så långt har det inte med menyraden att göra, men en ”dold” funktion är att du kan förvandla dessa miniprogram till menyradsprogram.

Öppna programmet i fråga och välj [Programmets meny]->Pin to status bar. Detta är en extrafunktion som du måste betala för.

Pris: Cirka 48 kronor

Focus

Har du lätt för att förlora dig på Facebook eller andra sajter och tappa timmar av värdefull tid? Då kan du ta en titt på Focus. Två snabba klick på detta menyradsprogram sätter P för allt slösurfande och försöker du gå till en av dina banesajter dyker ett smakfullt (eller drygt, beroende på hur du ser det) citat upp i stället. Du väljer själv hur länge du vill fokusera men när du har satt i gång kan du inte avsluta fokusperioden. Bra för den som kanske brukar säga ”men bara lite grann ...”

Pris: Cirka 180 kronor

Istat Menus

Istat Menus är programmet som samlar all information du kan tänka dig om Macens hårdvara i menyraden. Du väljer själv precis vad som ska visas – belastning på processor och minne, överföringshastighet, hårddiskaktivitet, temperatur och så vidare.

Du kan enkelt se historik över de olika mätvärdena det senaste dygnet och veckan, och välja hur dessa data ska visas. Borde vara inbyggt i Aktivitetskontroll och ett givet köp för Macnörden.

Pris: Cirka 140 kronor

Little Snitch

Programmet för alla paranoida. Den lilla tjallaren har hängt med sedan 2003 och är en variant på utgående brandvägg. Inga program kan kommunicera med internet utan att godkännas av Little Snitch 4, och du kan själv välja vilka anslutningar som ska godkännas och hur länge. Du kan till exempel enkelt ställa in så att Safari inte kan skicka data till Google Analytics och andra tjänster som vill samla in uppgifter om dig. Det är också ett effektivt sätt att hindra eventuella skadeprogram från att skicka känsliga uppgifter om dig till hackare.

Pris: Cirka 475 kronor