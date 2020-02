Familjedelning är Apples försök att underlätta för familjer med många Apple-prylar, där alla ska ha sina egna Icloud-konton. Med familjedelning kan upp till sex personer i ett hushåll bli mer sammankopplade i Apple-världen. Det gör att du kan:

Dela på inköp gjorda i Apples olika digitala butiker.

Dela på prenumerationer på tjänster som Icloud-lagringsutrymme, Apple TV Plus och Apple Music.

Se var alla andra i familjen befinner sig.

Skapa Icloud-konton för barn under 13 år.

Styra barns tillgång till olika funktioner via Skärmtid.

Familjedelning kan vara väldigt praktiskt, men har också en del begränsningar som du ska se. Huruvida det är det bästa valet för dig och din familj får du avgöra själv, men här visar vi hur du använder funktionen.

Läs mer: Så får du full kontroll på ditt Apple ID – och undviker problemen

Ställ in Familjedelning

Du kan ställa in Familjedelning antingen på en Mac eller IOS-enhet. Här väljer vi att göra det på en Iphone men stegen ser ungefär likadana ut på andra enheter.

Öppna Inställningar -> Apple-ID, Icloud, Itunes och App Store -> Familjedelning. Du får då fram lite mer info om vad Familjedelning är och vilka förmåner som ingår. Det handlar förutom att dela på köpt musik och appar om att dela foton i en familjebildström, dela platsinfo mellan familjemedlemmarna, lägga till familjeaktiviteter i en gemensam kalender och hjälpa familjemedlemmar att hitta sina borttappade enheter. Klicka på Kom igång för att börja.

På nästa skärm visas hur du blir familjeöverhuvud. Det innebär att du bestämmer över vilket konto och därmed vilket betalkort som används för att göra köp i butikerna och att du kan bjuda in andra medlemmar. Se till att du är inloggad på rätt Icloudkonto (gå tillbaka till Icloud-inställningarna och logga in på rätt annars).

Sedan följer två skärmar som mest har information. På den andra – betalningsmetod – får du välja vilket butikskontos köp du vill ska delas inom familjen. Om du har ett separat butikskonto från ditt vanliga Icloudkonto kan du alltså fylla i detta i stället.

Därefter får du välja om du vill dela platsinformation med familjen. Det innebär att familjemedlemmarna kan hitta varandra via Hitta-appen och att Meddelanden visar var du var när ett meddelande sändes. Vill du senare ändra inställningen hittar du den under Inställningar -> Apple-ID, Icloud, Itunes och App Store -> Hitta -> Dela min platsinfo.

Nu är du klar och du kommer tillbaka till en lista där du står med som Samordnare över en länk för att lägga till fler familjemedlemmar. Tryck här och fyll i namn eller mejladress. Därefter kan du fylla i lösenordet för personens konto direkt på din enhet och bland annat välja om den ska dela platsinfo med övriga familjemedlemmar.

Lägg till barn

Om du vill skapa ett konto för ett barn under 13 år, klicka på länken allra längst ner i huvudfönstret för Familjedelning. Sedan får du gå igenom en rad steg för att skapa kontot, som börjar med att du anger barnets ålder. Barn som är äldre än 13 skapar i stället sina egna konton den vanliga vägen (till exempel när de startar sin nya IOS-pryl för första gången).

Missa inte: Så gör du om ett vuxenkonto till ett barnkonto

När du har gjort alla steg läggs barnet till som familjemedlem och du får ett mejl som bekräftar detta. Om du vill begränsa innehållet från ditt konto som ska delas med barnet gör du det via Inställningar -> Skärmtid. Välj barnet under Familj, aktivera Skärmtid om det inte är igång, välj en lösenkod som barnet inte kan gissa sig till och gå sedan in i Begränsa innehåll/integritet för att aktivera begränsningarna.

Hantera medlemmar

När du väl har skapat din lilla familj (du kan som sagt ha upp till sex medlemmar i gruppen) kan du göra inställningar på eller radera medlemmar. Tryck på medlemmens namn i listan under Familjedelning.

Om du klickar på en vuxen kan du välja att göra denna till Förälder/målsman, vilket gör att hen kan godkänna eller neka ett barns önskningar om köp i butikerna. Om du vill ta bort en medlem trycker du på denna och sedan på Ta bort. Så fort du tagit bort medlemmen försvinner alla delade köp omedelbart. Appar ligger kvar men kan inte användas.

För barn kan du välja att stänga av funktionen som tvingar dem att be om lov innan de kan köpa appar och annat i butikerna. Tyvärr finns inga mer finmaskiga inställningar – du kan till exempel inte godkänna ”upp till 100 kronor i månaden” eller liknande.

Dela platsinfo med varandra för att se var alla i familjen befinner sig.

Flytta barn

Barnmedlemmar kan inte raderas, men de kan flyttas från en familjegrupp till en annan. Om Kalle till exempel har bott hos mamma i två år men nu ska flytta till pappa kan hans konto följa med i flytten så att inte mamma måste fortsätta betala för hans nya spel. För att flytta kontot måste den nya gruppens samordnare skicka en inbjudan. När den gamla gruppens samordnare godkänner flytten måste den nyas godkänna ett användaravtal och bekräfta sitt betalkort med säkerhetskoden.

Familjemedlemmar i gruppen som fyllt 13 år kan själva lämna gruppen om de så önskar. Eftersom du fyllde i födelsedatum när du skapade kontot vet iCloud när barnet fyller 13.

Som familjens samordnare kan du även besluta att helt avsluta gruppen. Det gör du genom att klicka på dig själv i listan över medlemmar och sedan Avsluta Familjedelning. Gör du det stängs allt av direkt och de andra medlemmarna blir av med delat innehåll precis som om du hade raderat dem från listan över medlemmar. De andra medlemmarna kan då inte heller se varandras platsinfo eller komma åt den gemensamma familjekalendern.

Har du minderåriga barn i gruppen måste du först flytta dem till en annan grupp innan du kan radera gruppen – precis som i verkliga livet är det inte okej att lämna barn utan vuxen tillsyn.

Problem för stora familjer

Familjedelning tillåter en samordnare och upp till fem andra familjemedlemmar att dela på Icloud-utrymme och de andra funktionerna.

Men hur gör du om familjen består av fler än sex personer? Det är inte speciellt vanligt med fler än fyra barn, men nog finns det en del. Och det finns hushåll med andra konstellationer än en eller två föräldrar med ett eller fler barn, till exempel med mor- eller farföräldrar eller fosterbarn.

Apples begränsning är stenhård och du kan inte ringa supporten och be att få ett undantag, men om du befinner dig i den här situationen finns det ända flera saker du kan göra.

En lösning är att helt enkelt skippa Familjedelning, antingen för hela familjen eller för vissa medlemmar. Om du till exempel har barn i olika åldrar kanske de äldsta ändå helst har sina egna konton, och det är de under 13 som måste ha de speciella barnkonton du bara kan skaffa via Familjedelning.

Har du fler än fyra barn och ni är två (eller fler) vuxna finns en annan lösning: Dela på er. Varje vuxen kan bli samordnare för en egen familjegrupp med Familjedelning, och lägga till upp till fem barn var. Två föräldrar kan på det här sättet hantera upp till tio barnkonton.

Det här fungerar bra om målet framför allt är att skapa konton åt barn under 13 år och centralstyra Skärmtid, men om du till exempel vill dela på ett utrymmesabonnemang för Icloud måste du betala två gånger. Du kan inte heller dela platsinformation mellan alla familjemedlemmar, bara inom varje familjegrupp.

Om du och familjen köper mycket appar, film och musik kan den här metoden också vara problematisk eftersom innehållet bara delas inom familjegruppen. I detta fall kan det alltså vara värt mödan att ha ett gemensamt familjekonto för butikerna separat från Icloud.

Det är också en lösning för att dela köp om du helt skippar Familjedelning eller bara aktiverar det för yngre barn. Tonåringar i familjen som inte vill ingå i familjegruppen får då välja mellan att dela på köpt innehåll men inte själva kunna köpa eller ladda ner något nytt utan att en förälder fyller i lösenord, eller ha sitt eget butikskonto och använda sina egna pengar. Fördelen med det senare är att barnen kan behålla allt de köpt när de senare flyttar hemifrån.