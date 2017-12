12. Ta bort onödiga effekter Sedan ett bra tag tillbaka har IOS en del visuella effekter, exempelvis den parallaxeffekt som gör att det ser ut som att ikonerna på hemskärmen ”flyter” ovanför bakgrunden. De här effekterna är måhända snygga och ger en extra dimension till gränssnittet, men de innebär att grafikkretsarna får jobba konstant och det drar ström. Du kan stänga av de flesta rörelseeffekter via Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Minska rörelse.

Om du tvärtom har dålig wifi-täckning men helt okej mobiltäckning kan det vara värt att stänga av wifi istället. Eftersom wifi i allmänhet är mer strömsnålt än 4g gäller det bara om det trådlösa är så dåligt att det är märkbart segt att använda. IOS 10 har en inställning som automatiskt byter till mobilnätet när wifi-signalen är taskig, men var försiktig så du inte råkar använda all din mobildata i ett nafs.

Du ändrar ljusstyrkan i Kontrollcenter (svep uppåt från botten av skärmen, eller nedåt från högra ”örat” på Iphone X). Om den envisas med att ställa in en för hög ljusstyrka kan du öppna Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Skärmhjälpmedel och stänga av automatisk ljusstyrka.

3d-spel som Pokémon Go använder Iphones resurser maximalt och kan suga musten ur telefonen på nolltid. Ett 2d-spel lite rörelse kan däremot ligga på liknande nivå som en vanlig app. Navigationsappar som Tomtom och Apples egna Kartor drar också mycket ström när de konstant läser av gps:en.

Effekt: Stor

14. Ta inte så infernaliskt många selfies

Kameran är också en riktig eltjuv. Några snabba foton med blixt och långsam autofokus ute på stan kan snabbt sänka batteritiden med många procent. Och när du ändå tar några bilder: Du behöver inte kontrollera att de blev bra varje gång, det går sällan att återskapa ögonblicket i alla fall.

Effekt: Liten – Stor (beroende på exakt hur många foton du normalt brukar ta)

15. Stäng av Spotlight

Precis som på Macen ligger Spotlight i bakgrunden och indexerar all data i IOS, så att du snabbt ska kunna hitta allt du söker. Det är oftast bra, men inte om du behöver ge din telefon så lång batteritid det bara går men fortfarande använda den. Gå till Inställningar -> Siri och sökning och stäng av Siri-förslag och eventuellt alla app-resultat också.

Effekt: Liten

16. Hindra Notiscenter från att slösa ström

Om du tenderar att få väldigt många notiser och inte känner att du har glädje av dem kan du spara en smula ström (och samtidigt göra informationsflödet mer hanterbart) genom att redigera inställningarna för notiser och stänga av så många som möjligt som inte är väsentliga. Pushnotiser drar en del ström och kommer de stup i kvarten blir summan märkbar.

Effekt: Liten

17. Sluta knuffas!

Med en del e-posttjänster kan du ställa in Iphone att ta emot nya mejl via pushteknik så att de syns omedelbart när de kommer till servern. Det är praktiskt, men det utnyttjar processorn konstant (även om det inte är så mycket). Genom att ställa in Mail att bara hämta nya mejl när du öppnar appen kan du spara en minut eller två. Inställningar -> Konton och lösenord -> Hämta nya data

Effekt: Liten

18. Stäng av onödiga Icloud-funktioner

Icloud är fantastiskt på många sätt, men många av oss använder inte alla funktionerna i tjänsten. Eftersom dessa ligger och synkar mot Apples servrar kan du skona batteriet en aning genom att stänga av det du inte använder. Gå till Inställningar -> Apple-ID, Icloud, Itunes och App Store (allra längst upp) -> Icloud och avaktivera exempelvis Wallet och Påminnelser, om det är sådant du inte använder. Under Icloud Drive hittar du även inställningar för enskilda appar som vill synka sin data, som du också kan stänga av.

Effekt: Liten

19. Stäng av automatiska tidszoner

Iphone håller vanligtvis själv koll på var du är och ställer klockan till rätt tidszon. Det drar en liten gnutta ström så om du stänger av det får du ut lite, lite mer batteritid. Du hittar inställningar i Inställningar -> Allmänt -> Datum och tid.

Effekt: Liten

20. Blocka platsdata

Det finns två orsaker till att inte låta alla appar som vill hålla koll på var du är med IOS platstjänster. Det första är så klart att hålla på din integritet och inte hur som helst dela ut var du har varit varje ögonblick av dagen. Det andra är att platstjänster använder gps:en och därmed kan dra en hel del ström. Öppna Inställningar -> Integritetsskydd -> Platstjänster och stäng av åtkomsten för de appar du inte tycker behöver veta var du är. Du kan också helt stänga av funktionen (för att senare slå på den tillfälligt om du exempelvis vill veta var du är).

Effekt: Medel

21. Inga bakgrundsuppdateringar

IOS 7 införde en ny rutin för hur appar kan bete sig i bakgrunden. Apple släppte på tidigare restriktioner, men i gengäld lovar utvecklare att inte slösa på telefonens resurser. Appar får aktiveras och uppdatera sig med jämna mellanrum, men det går överstyr ibland. Om du vill maximera batteritiden i Iphone kan du stänga av funktionen helt. Öppna Inställningar -> Allmänt -> Bakgrundsuppdatering och stäng av funktionen.

Effekt: Stor

22. Stäng av autouppdateringar

Automatiska uppdateringar kan vara väldigt praktiskt. Du kan till exempel få hem en viktig systemuppdatering under natten och slipper ta tid på dagen att installera den. Men de kan också innebära ett onödigt slitage på batteriet. Är lång batteritid väsentligt får uppdateringarna vänta. Gå till Inställningar -> App Store och Itunes Store och stäng av alla automatiska hämtningar.

Effekt: Medel

23. Sluta tvångsavsluta appar

Om du har stängt av bakgrundsuppdateringar kan appar inte ligga och tugga medan de ligger i bakgrunden. Att tvångsavsluta appar för att skona batteriet har därmed blivit värre än onödigt – eftersom en tvångsavslutad app måste läsas in från flashminnet kan det dra mer ström än att öppna den från bakgrunden där den fortfarande kan ligga cachad i arbetsminnet.

Effekt: Liten

24. Skaffa ett extrabatteri

Om inget annat funkar och batteriet tar slut för jämnan kan du skaffa ett extrabatteri, antingen i form av ett batteriskal (bra om du ändå tycker att telefonen är lite för tunn och lätt) eller ett fristående batteri.

Effekt: Stor

25. Stäng av helt

Det absolut bästa sättet att förlänga batteritiden är att helt enkelt stänga av telefonen när du vet att du inte behöver den på en timme eller mer. Det drar en del ström att både stänga av och starta den, så gör det inte om du kan behöva starta den väldigt snart igen, men handlar det om timmar snarare än minuter kan det ge flera timmars extra användning mellan laddningarna. Och du slipper dessutom hålla på att meka med inställningarna.

Effekt: Stor