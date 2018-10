Den som av olika anledningar vill spela in telefonsamtal på Iphone har flera tekniska lösningar att välja mellan. Apple tillåter inga appar på App Store som ersätter Telefon-appen och därför går det heller inte att fixa en app som helt enkelt tar över och spelar in samtalen.

Du kan så klart använda en hårdvarulösning – ett headset som spelar in ljudet både från mikrofonen och som går ut i hörlurarna – men det kostar en hel del och kräver att du har den med dig.

Utöver detta finns en annan hyfsat enkel lösning: Använd en app som Tapeacall, som utnyttjar konferenssamtal och en speciell server du ringer upp för att spela in samtalen. Du börjar med att ringa servern och lägger sedan till personen du faktiskt skulle ringa i samtalet.

Tapeacall

Appen finns i två versioner, en gratisversion och en betalversion för 119 kronor. Skillnaden mellan de två är att gratisversionen spelar in samtalet, men du får bara tillgång att lyssna på den första minuten.

För att spela in ett samtal börjar du med att ringa upp servern och när du hör ett pipljud är inspelningen igång. Nästa steg är att starta ett konferenssamtal med personen du vill ringa. Tryck på plustecknet för att lägga till samtalet. När du får svar i andra änden slår du ihop samtalen och det spelas in. Efter avslutat samtal får du en notifiering om att din inspelning är klar och kan i och med detta ladda ner den till din iPhone. Härifrån kan du också enkelt dela den vidare via mail, Dropbox eller Google Drive.

Om du vill spela in ett aktivt samtal finns det två tillvägagångssätt. Antingen trycker du på hemknappen för att gå till din startskärm och öppna upp Tapeacall. Tryck på inspelningsknappen, slå ihop samtalen och det spelas in. Du kan också trycka på ”lägg till samtal” och välja Tapeacall i din telefonbok. Vänta tills du hör pipljudet och slå sedan ihop samtalen.

Inspelningskvalitén är ändamålsenlig

Kvalitén på inspelningarna får vi bedöma som okej. Inte jättebra, men inte jättedålig heller. Inspelningen håller kanske inte radiomässiga mått, men uppnår en fullgod kvalité för att lyssna på en intervju en gång till. Appen är uppbyggd på ett pedagogiskt sätt och att använda den är väldigt enkelt, i och med att det bara är ett fåtal funktioner man behöver hålla reda på och lära sig.