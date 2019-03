Den som tänkt slå till på en Iphone XS, Iphone XS Max eller Iphone XR och har en äldre Iphone som inte behövs längre har flera val. Du kan ge bort den till en familjemedlem (kanske ett barn är stort nog för egen mobil?), byta in den i butik eller sälja den.

Missa inte – långtidstest: Tre veckor med Apples Iphone XS Max

Missa inte – en månad med Iphone XR: Här är vår slutsats

Om du vill sänka kostnaden för den nya telefonen en smula är det sistnämnda det bästa valet, och det finns flera vägar att gå för att hitta en köpare och få så mycket betalt som möjligt.

Innan du säljer

Innan du släpper ifrån dig din gamla dyrgrip är det några saker du måste göra. Det gäller även om du ska ge bort den.

Backup är så klart ett måste så att du kan återställa din nya telefon till backupen. Helst ska du ha en backup i Itunes också, även om du vanligtvis bara kör Icloud-backup. Anslut till datorn, öppna Itunes, klicka på telefonens ikon och sedan på Säkerhetskopiera nu.

För det andra måste du logga ut från Hitta min Iphone och Icloud. Annars kommer telefonen vara skyddad med aktiveringslås och då blir köparen minst sagt purken när hen ska installera om systemet. Det här är också ett viktigt tips om du ska köpa en begagnad telefon, se till att säljaren gjort den här manövern innan du köper en lur.

Därefter bör du återställa telefonen till fabriksinställningar via Itunes. Då raderas all data. I alla modeller från och med Iphone 3GS behöver du inte göra mer eftersom all data på disken är krypterad och dekrypteringsnyckeln raderas när du formaterar om den. Till skillnad från en dator behöver du alltså inte göra någon form av ”säker radering”. Det här går också att göra direkt på telefonen, under Inställningar -> Allmänt -> Nollställ -> Radera allt innehåll och inst.