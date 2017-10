Backup är så klart ett måste så att du kan återställa din nya telefon till backupen. Helst ska du ha en backup i Itunes också, även om du vanligtvis bara kör Icloud-backup. Anslut till datorn, öppna Itunes, klicka på telefonens ikon och sedan på Säkerhetskopiera nu.

För det andra måste du logga ut från Hitta min Iphone och Icloud. Annars kommer telefonen vara skyddad med aktiveringslås och då blir köparen minst sagt purken när hen ska installera om systemet. Det här är också ett viktigt tips om du ska köpa en begagnad telefon, se till att säljaren gjort den här manövern innan du köper en lur.

Därefter bör du återställa telefonen till fabriksinställningar via Itunes. Då raderas all data, och i alla modeller från och med Iphone 3GS behöver du inte göra mer eftersom all data på disken är krypterad och dekrypteringsnyckeln raderas när du formaterar om den. Till skillnad från en dator behöver du alltså inte göra någon form av ”säker radering”. Det här går också att göra direkt på telefonen, under Inställningar/Allmänt/Nollställ/Radera allt innehåll och inst.