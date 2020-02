Den 24 februari 1955 föddes Apples legendariske grundare Steve Jobs, något som innebär att han idag skulle ha fyllt 65 år om han fortfarande var vid liv.

Med anledning av födelsedagen kan det vara på sin plats med några filmklipp som visar Steve Jobs när han var som allra bäst.

Först ut är som sig bör Steve Jobs klassiska tal från Stanford University 2005, ett tal som många hämtat inspiration från:

När det gäller Steves många produktpresentationer är lanseringen av den allra första iPhone-modellen i januari 2007 ett praktexempel på hur en slipsten ska dras. Nedan ser vi ögonblicket som ändrade mobilbranschen för evigt:

Första gången Steve hamnade framför en videokamera var han emellertid långt ifrån lika självsäker. Nedanstående klipp är från 1978 och visar en minst sagt nervös yngling:

1984 presenterades Macintosh, en dator som länge förlöjligades av konkurrenter och kallades för ”leksak”. I dag är alla persondatorer en vidareutveckling av konceptet. Så här såg det ut när Steve visade upp sin skapelse för världen:

Trots att många felaktigt tror att Steve Jobs och Bill Gates var bittra fiender hade de en ömsesidig respekt för varandra. Här ser vi de två i en öppenhjärtig intervju från 2007:

Sist ut är en tidig version av den klassiska reklamfilmen ”Here’s to the Crazy Ones” från 1997. Här hör vi Steve Jobs som berättare, men när det var dags för sändning hade han ersatts av den kände skådespelaren Richard Dreyfuss.

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.