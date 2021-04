Du kan ha flera anledningar till att vilja spela in ett samtal, oavsett om det är via telefonnätet eller någon av de många tjänsterna för röst- och videosamtal över internet. Kanske gör du en intervju och vill kunna transkribera samtalet i efterhand. Kanske ska du prata med en myndighet eller något annat viktigt och vill ha en inspelning för att kunna visa vad som har sagts.

Oavsett orsak har du som Iphone-användare flera tekniska lösningar du kan ta till. Eftersom Apple inte tillåter alternativa telefonappar på App Store, finns det inga appar som helt enkelt kan ta över ett vanligt mobilsamtal och spela in det, vilket annars hade varit det enklaste.

I grunden finns två metoder: Antingen skaffar du en app som spelar in samtal genom att lägga till appens särskilda inspelningsnummer i ett konferenssamtal, eller så använder du en dator som mellanhand.

Tapeacall – enkelt men dyrt och kan kännas osäkert

IOS-appen Tapeacall har numera funnits i många år och vi har skrivit om den tidigare. Att använda den kostar en slant. Utvecklarna har gjort det mer förvirrande än tidigare då det finns en gratisversion, och en betalversion av själva appen men också en prenumeration du måste betala för.

Appen fungerar genom att du lägger till Tapeacalls särskilda telefonnummer som en tredje part i samtalet, det vill säga ett konferenssamtal. Samtalet spelas då in och en stund efter att du lagt på kan du ladda ned inspelningen.

Potentiella problem med appen är att det händer att inspelningar inte fungerar och att du måste lita på att ingen avlyssnar dina samtal. Med tanke på hur tätt rapporterna duggar om olika företag som hackats eller läckt personuppgifter kan det ta emot att spara inspelade samtal hos någon annan.

Använd Macen – gratis och tryggt

Om du även har en Mac kan du använda den. Det är visserligen lite krångligt att komma igång men därefter är det enkelt, betydligt tryggare eftersom inspelningen görs direkt på din egen dator och skickas till en server bortom din kontroll.

Faktum är att du inte behöver köpa till något alls, förutsatt att du orkar krångla lite med att installera ett par saker och trixa med inställningarna (vill du göra det enklare kan du köpa programmet Loopback från Rogue Amoeba, som är enklare att jobba med och gör det möjligt att spela in med Quicktime Player. Följ instruktionerna här, men välj ljudinspelning i Quicktime Player.)

Så här gör du för att spela in gratis:

Förbered Facetime

För att kunna spela in Iphone-samtalen på Mac måste du se till att dator och mobil är korrekt sammanlänkade. Öppna Inställningar -> Telefon på Iphone, bläddra ned en bit och välj Samtal på andra enheter. Både Tillåt samtal på andra enheter och din dator ska vara aktiverade här.

Öppna därefter Facetime på Macen och öppna inställningarna (cmd-komma). Även här ska Samtal från Iphone vara ikryssat.

Nu kan du, så länge du har din Iphone nära till hands, svara på och ringa vanliga telefonsamtal med din Mac, vilket kan vara nog så praktiskt även om du inte behöver spela in ett samtal.

Installera Blackhole

Blackhole är en modern kusin till Soundflower, som var ett populärt tillägg på Mac under många år. Du kan installera det antingen från dess webbplats eller, enklare, med Homebrew och kommandot brew install blackhole-2ch (det finns även en version med 16 kanaler, men två kanaler är allt som behövs för detta).

När du har installerat tilläget dyker Blackhole 2ch upp som en ljudingång och ljudutgång, som du kan välja både i Systeminställningar och i program med egna inställningar för inspelning. Facetime är som tur är ett sådant program, vilket vi kan utnyttja.

Öppna Facetime igen och välj Blackhole 2ch under Utmatning i menyn Video (som förvirrande nog även har ljudinställningar). Det här ser till att ljudet från din samtalspartner och inget annat skickas till Blackhole för att spelas in med OBS. Om du till exempel råkar spela musik i bakgrunden eller om datorn ger ifrån sig varningsljud slipper du på det här sättet få med detta i inspelningen. Välj den mikrofon du vill använda under Mikrofon.

Installera OBS Studio

Quicktime Player tillsammans med systemtillägget Soundflower var förr i tiden ett beprövat sätt att gratis spela in nästan vilket ljud som helst på Mac, men Soundflower har lagts ned och Quicktime Player och Facetime trivs inte alls ihop längre. Vi har letat vettiga alternativ och det smidigaste vi har hittat är programmet OBS Studio. Det är egentligen till för dem som livesänder video på till exempel Twitch och Youtube, men det är väldigt enkelt att ställa in för att spela in ljudet från såväl en mikrofon som det du hör i datorn.

När du har installerat och startat programmet möts du av det här gränssnittet. Det är inte direkt enkelt, men för vårt ändamål behöver du inte lära dig allt.

Börja med att klicka på kugghjulet till höger om Mic/Aux i avsnittet Ljudmixer och välj Egenskaper. Välj din mikrofon som enhet. Det går lika bra med Macens inbyggda som en extern mikrofon. Gör samma sak för Skrivbordsljud, men här ska du välja enheten Blackhole 2ch.

Klicka på kugghjulet igen, och välj Avancerade ljudinställningar. Ändra Ljuduppspelning för Skrivbordsljud till Monitor och utgång.

Nästa steg är att optimera inställningarna för inspelning så du får så små filer som möjligt.

Klicka på Inställningar nere till höger och välj Utmatning i listan till vänster. Byt från Enkelt till Avancerat längst upp intill Utmatningsläge. Välj fliken Inspelning. Byt Typ till Anpassad utmatning (ffmpeg). Välj var du vill att inspelningarna ska sparas intill Sökväg eller webbadress. Standard är mappen Filmer i din hemmapp. Välj mov som Kontainerformat. Ställ in Bithastighet för video till 1 Kbps. Ställ in Ljudkodare på aac (Standardkodare) och välj en vettig Bithastighet för ljud, till exempel 128 Kbps (du behöver knappast hifi-ljud på samtalsinspelningar). Välj Ljud i listan till vänster och se till att dina hörlurar (eller högtalare) är valda för Uppspelningsenhet under Avancerat. Klicka OK för att spara inställningarna.

Så här ska inställningarna se ut när du är klar.

Spela in

Pust, äntligen klart med inställningarna och dags att testa en inspelning. Ring en passande försökskanin med Facetime på Macen. Växla till OBS och klicka på Börja spela in nere till höger. Medan du pratar kan du titta på ljudmätarna i OBS och eventuellt justera volymen på de två källorna så att de är balanserade och ingen av dem klipper (maxar ut volymen). Klicka sedan på Sluta spela in. (OBS har även en ikon i menyraden med en genväg för att börja eller sluta spela in.)

OBS har en meny i menyraden för snabb åtkomst till att börja och sluta spela in när du har gjort alla inställningar.

Leta upp inspelningen i Finder och lyssna på den för att kontrollera att allt har fungerat. Om du stör dig på att filen är en video utan bild kan du öppna den i Quicktime Player och välja Arkiv -> Exportera som -> Endast ljud.