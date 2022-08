Idag, den 15 augusti, är det på dagen 24 år sedan Apple började sälja den första modellen av Imac (eller iMac som det skrivs officiellt). Det gemena i:et symboliserade att datorn var som gjord för Internet.

Aldrig förr hade en datormodell skapat så många motstridiga känslor. Medan en del älskade designen och det faktum att Imacen hade modern teknik som USB samt en relativt låg prislapp var det andra som inte kunde förstå hur någon kunde skaffa en dator utan nödvändigheter som diskettstation och SCSI.

Med facit i hand är det bara att kapitulera inför Apples beslut att skrota det gamla och satsa på det nya. Inte nog med att modellen snabbt blev en storsäljare, än i dag är det många original-Imacar som används runt om i världen.

Imacens utveckling:

• Den första Imacen hade en processor på 233 megahertz och 32 megabyte arbetsminne. Datorn fanns i en enda färg: Bondi Blue.

• I januari 1999 lanserades Imac i fem nya färger: Blueberry, Strawberry, Lime, Tangerine och Grape. Små förändringar i övrigt.

• I oktober 1999 kom den första Imacen med firewireportar och VGA-ut. Ny färg var Graphite.

• I juli 2000 uppdaterades modellen återigen. Nya färger var Indigo, Ruby och Sage. DVD-läsare ersatte CD-läsaren och toppmodellen var utrustad med en G3-processor på 500 megahertz.

• 2001 meddelades att Apple sålt fem miljoner exemplar av Imac. Samtidigt lanserades de nya färgerna Blue Dalmatian och Flower Power. Färgvalet blev en flopp och kort därefter begränsade man antalet färger till tre: Indigo, Graphite och nya Snow. CD-brännare ersatte DVD-läsaren och toppmodellen var utrustad med en G3-processor på 700 megahertz.

• I januari 2002 ansåg Apple att CRT-skärmar var på väg ut och därför lanserade man en helt ny lampformad Imac med 15-tums LCD-skärm. Samtidigt passade man på att gå över till G4-processorer på upp till 800 megahertz. Experimenten med olika färger var nu slut, ville man ha en Imac var det vitt som gällde. Större skärmar (17 respektive 20 tum) lanserades under det kommande året.

• Redan i augusti 2004 var det dags för ännu en total omdesign av Imac. Datorn byggdes helt enkelt in i LCD-skärmen. G4-processorn byttes ut mot en G5-processor på 1,6 eller 1,8 gigahertz.

• I oktober 2005 byggdes webbkamera (Isight) in i datorn. Dessutom tillkom Mighty Mouse och Apple Remote. Däremot försvann det inbyggda modemet.

• 2006 utrustades Imac med Intel-processor. Men utseendet var i stort sett likadant till och med augusti 2007 då Apple valde att satsa på en kombination av aluminium och glas.

Läs mer: Apple Imac 24 tum – även billigaste Imacen är en höjdare

Förra året togs nästa steg i utvecklingen när Apple bytte ut Intel-processorerna mot det egna M1-chippet. Samtidigt ökades skärmstorleken från 21,5 till 24 tum och förhoppningsvis får vi snart se en större modell med det nya M2-chippet.