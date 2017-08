Itunes är nog ett av Apples mest ogillade program, någonsin. Det är stort, klumpigt och långsamt. Kan vi undvika att använda Itunes gör vi det gärna. Hemskt gärna.

Mycket av det vi gör med våra Iphones och Ipads idag kräver heller inte Itunes särskilt ofta. Säkerhetskopiering kan vi sköta via Icloud. Appar, musik och annat innehåll laddar vi ned direkt till telefonen – om ens det, strömmat material är förstahandsvalet för de flesta i dag. Behovet av att synkronisera med en Mac (eller pc) är numera mindre, nästan obefintligt.

Men ibland behöver vi ändå flytta media till våra IOS-prylar, och då upptäcker vi att det är nästan oförklarligt svårt. Airdrop finns, men det fungerar inte alltid, och omvägen via Itunes undviker vi hemskt gärna. Dessutom är Itunes rätt kinkigt sett till vilka filformat det hanterar, så ofta måste vi konvertera filerna först.

Handhavandet är enkelt. Allt vi behöver göra är att dra och släppa en eller flera filer (även av olika typer) rakt på programmet, och konvertering och överföring startar omedelbart.

Och det är där Waltr vill komma in i din värld. Det är helt enkelt ett program som flyttar media – bilder, videor, e-böcker, pdf:er, ringsignaler med mera – till vår IOS-enhet. Överföringen kan ske antingen via usb-kabel eller trådlöst via wifi. Rätt snabbt går det också, upp till två gigabyte per minut om vi använder usb-kabel mellan dator och IOS-enhet.

Vi testar att överföra ett gäng videofiler på totalt 2,11 GB. Det går på nästan två och en halv minut, så Waltrs uppgifter verkar inte vara alltför långt från sanningen. All media hamnar dessutom på rätt plats i mobilen tack vare vad Softorino, företaget bakom Waltr, kallar för Automatic Content Recognition (acr). Waltr vet helt enkelt vad den överför; Video hamnar i Video-appen, e-böcker och pdf:er i Ibooks, och musik kan till och med kännas igen av Apple Music och importeras korrekt dit.

Acr fungerar överlag bra, men tyvärr hämtar det inte alltid rätt metadata till filerna. Några av de videor vi överför förblir grå rutor i video-appen, även om rätt namn lyckligtvis hänger med. Överhuvudtaget fungerar hanteringen av metadata opålitligt under våra tester. Dessutom vägrar Waltr överföra jpg-filer, varenda gång vi testar. Varför blir vi inte bli kloka på, alla andra filformat klarar den av utan problem.

Waltr ska även klara av att överföra filer trådlöst över wifi, åtminstone i teorin. Just wifi-överföring befinner sig fortfarande i betastadiet och programmet varnar för att funktionen kan vara opålitlig.

Det märker vi. Waltr lyckas aldrig hitta vår Iphone, och då testar vi på flera olika nätverk. Framtida uppdateringar lär förbättra denna beta-funktion, tills vidare kan vi inte räkna med att det fungerar till hundra procent.

Bättre än Airdrop – Waltr 2 konverterar filerna blixtsnabbt

Utöver att vara en Itunes-ersättare kan Waltr även erbjuda funktionalitet som varken Itunes eller Airdrop har, nämligen riktigt kraftfull konvertering. När vi släpper en fil på programmet konverterar Waltr automatiskt den till ett filformat som IOS kan läsa, utan att vi behöver tänka på det. Att konvertering dessutom går riktigt snabbt gör oss bara ännu gladare.