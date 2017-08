Medan Netflix budgeterar för 56 miljarder kronor till produktionen av serier under 2018 ser även Apple ut att börja ta sin satsning på större allvar.

En rapport i Wall Street Journal, som senare bekräftades av Bloomberg, påstår att Apples budget för det kommande året blir cirka åtta miljarder kronor och att företaget tänker producera hela tio nya serier.

Summan är betydligt högre än vad Apple har lagt på Carpool Karaoke och Planet of the Apps – enligt Wall Street Journal är det hälften så mycket som HBO lade på sina produktioner förra året. Apples Eddy Cue påstås ha ambitioner om att producera serier som kan mäta sig med Game of Thrones.