Iphone och Ipad står enligt rapporter för omkring hälften av Googles reklamintäkter på mobiler. En stor del av det beror på att Google är standardsökmotor i systemet, oavsett om du söker via Safari eller sökfältet i Notiscenter.

2014 framkom det i dokument från domstolsförhandlingar att Google hade betalat Apple en miljard dollar för ett år som standardsökmotor. Hur mycket betalar företaget idag? Någon säker siffra finns inte, men analytiker på Bernstein tror att siffran ligger omkring tre miljarder dollar eller cirka 24 miljarder kronor.

Under 2016 var Apples totala service-intäkter drygt 200 miljarder kronor. Under årets två första kvartal har företaget dragit in omkring 117 miljarder kronor så det pekar mot någonstans kring 230–250 miljarder kronor för helåret. Till skillnad från hårdvaruförsäljningen har serviceintäkterna alltid tuffat på utan större säsongsbaserad variation.