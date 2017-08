Men en av de mest populära podcast-apparna överger nu möjligheten att synka lokalt till klockan. I den senaste uppdateringen av Overcast, släppt under förra veckan, finns inte längre möjligheten att offline-synka. Det rapporterar Appleinsider. Funktionen ”Send to Watch” lades till så sent som i april i år, men överges alltså redan några månader senare.

Overcast-appen fungerar fortfarande till Apple Watch, men förlorar nu en funktion.

Förklaringen ska vara att offline-synkningen byggde på ett ”fulhack” som nu slutat fungera i betaversionen av Watch OS 4. Utvecklaren Marco Arment menar att en ny lösning finns, men att den helt enkelt inte fungerar tillräckligt bra. Dessutom ska bara 0,1 procent av användarna ha utnyttjat funktionen.

Overcast-appen till Apple Watch som ger möjlighet att styra uppspelningen och välja poddar att spela upp via Iphone, finns fortsatt kvar.

Stort test: Bästa podcast-appen för din Iphone