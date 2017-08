Apples smarta högtalare fortsätter att läcka som ett såll. Nu rapporterar Cult of Mac att ett gäng utvecklare djupdykt i koden, ännu en gång, och hittat spår efter en ny funktion kallad Smart Camera.

Vad exakt det handlar om är svårt att sia om, men enligt de referenser som IOS-utvecklaren Guilherme Rambo delade med sig av på Twitter, rör det sig om olika scenarion som får kameran att byta inställningar. Exempelvis kommer den kunna känna av att den befinner sig i en soluppgång och ställa in sig efter det.

Missa inte: Nya läckta detaljer om Homepod – baseras på IOS

iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj