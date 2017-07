Det har återigen blivit dags för Apples advokater att göra skäl för lönen. Den här gången stäms elektronikjätten av Customplay, ett företag med säte i Florida.

Stötestenen är en funktion i fjärde generationens Apple TV där du kan be Siri att upprepa vad någon i en film precis sagt med hjälp av kommandot ”What did he/she say?”. Då backar uppspelningen några sekunder medan undertexterna slås på tillfälligt.

Funktionen gjorde debut i Apple TV för två år sedan.

Enligt Customplay gör Apple intrång i U.S. Patent No. 6,408,128 B1 med titeln ”Replaying with supplementary information a segment of a video”. Eftersom det patentet godkändes redan 2002 kräver nu Customplays ägare Max Abecassis ekonomisk kompensation från Apple.