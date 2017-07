När Apples omryktade högtalare till sist visades upp på årets WWDC-konferens fick vi veta att den mycket riktigt var en smart högtalare som styrs via Siri. Ett ”Hej Siri” aktiverar högtalaren, men ska först då lyssna på vad vi har att säga.

Apples svar blev, föga förvånande, att Homepod inte lyssnar förrän orden "Hej Siri" uttalas – och att datan om vårt hem aldrig delas med Apple. Appleinsider hörde också av sig till Apple för att bekräfta detta – de svarade att inget nytt finns att tillägga om saken.

Hela Apples mejlsvar till den oroliga Apple-användaren lydde som följande:

”Ingen information skickas till Apples servrar förrän Homepod hör aktiveringsfrasen ”Hej Siri”, och all information efter detta är krypterad och sänds via ett anonymt Siri-ID. Gällande rumsanalys utförs all analys lokalt på enheten, och delas aldrig med Apple."