Om du är som de flesta IOS-användare har du förmodligen en massa appar. Det är vansinnigt lätt att skaffa nya, och lika lätt att glömma dem när du har testat en stund och kanske aldrig mer använder dem. En del appar du har installerade kanske du inte ens vet varför du skaffade eller vad de ska vara bra för.

Men att ha hundratals appar kommer fylla din Iphone eller Ipad, både på det begränsade lagringsutrymmet och på hemskärmen. Dessutom fyller det ditt Itunes-bibliotek om du synkar med Itunes. Därför är det en bra idé att då och då gå igenom och radera appar du inte längre behöver (om du någonsin gjorde det). Du kan alltid ladda ner en app igen, så tillvida den inte har tagits bort från butiken. Om du använder Itunes kan du först spara en arkivkopia av apparna på en extern hårddisk. De ligger sparade i din hemmapp -> Musik -> Itunes -> Mobile Applications.

Det finns i princip tre sätt att radera appar:

Tryck och håll

Det mest uppenbara sättet är det de flesta känner till. Tryck och håll på en app på hemskärmen så börjar alla ikoner vicka på sig efter en stund och små kryssikoner dyker upp (om de inte gör det har du förmodligen aktiverat begränsningar i Inställningar -> Allmänt). Tryck på krysset för att radera en app.

Från Inställningar

Ett annat enkelt sätt att radera appar är att gå via appen Inställningar. Gå till Allmänt -> Lagring och Icloud-användning. Välj sedan Hantera lagring under Lagring (inte under Icloud). Här får du en lista som visar hur mycket utrymme varje app tar upp, och om du trycker på en app får du information om hur mycket utrymme appens sparade data tar upp och även en Radera app-knapp. Listan är sorterad i storleksordning, vilket gör det till ett mer praktiskt sätt att snabbt frigöra utrymme genom att radera några appar du aldrig använder.

Med Itunes

Den tredje metoden utnyttjar Itunes och fungerar bara om du synkar din Iphone eller Ipad med Itunes. Du kan både ta bort appar från enheten utan att ta bort dem från Itunes-biblioteket, och ta bort dem helt och hållet.