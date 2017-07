Det sägs att Apple kommer att överge Touch ID i och med Iphone 8 och istället satsa på ansiktsigenkänning via en ny 3D-teknik. Och enligt Cult of Mac kan företaget har jobbat mot detta under så länge som tre år.

Det är i en ny patentansökan med nummer US020170199997 som Apple beskriver ett biometriskt igenkänningssystem anpassat för ansikten. Med hjälp av sensorer kan Iphone därför låsas upp och som toppen på i:et beskriver patentet hur tekniken kan användas utan att användaren själv är aktiv. Allt som ska krävas är att man tittar på telefonen och därefter ska saken så att säga vara biff.