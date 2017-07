Bra inomhusmiljö ska inte tas för givet. Höga ljudnivåer under längre tid kan ge stresspåslag, dålig luft kan göra en trött, och för hög temperatur kan ge sämre nattsömn. Netatmo Home Coach är en liten, rund enhet i aluminium och vit, blank plast som ska göra det lite lättare att hålla koll på problem med inomhusmiljön. Netamo Home Coach mäter följande:

I appen kan vi också välja mellan tre olika profiler, ”Hela familjen,” ”spädbarn” eller ”astmatisk”. Anger vi till exempel astmatisk som profil kommer coachen vara lite snävare kring vad som räknas som en hälsosam luftfuktighet.

Genom att röra på toppen av enheten kan vi få snabb information om inomhusmiljön. Rummets aktuella färger visas på enhetens framsida, och det är samma logik bakom färgerna som gäller här. Notera dock att Home Coach inte bör placeras i ett fönster eller ovanför ett element, som vi gjort här för bildens skull.

Homekit – bra, men inte nödvändigt

Healthy Home Coach är Homekit-kompatibel, så all den information vi får i appen visas även i IOS Hem-app. Att få all information om vårt hem på samma ställe är så klart bra, men det förändrar egentligen inte hur vi använder Home Coach. Vill vi ha mer, värdefull information måste vi ändå in i Netatmos app.

Vi kan fråga Siri om del saker såsom temperatur och luftfuktighet i det rum coachen står, men att fråga om ljudnivån förstår inte Siri. Viss automatisering går att programmera, men Homekit kommer inte åt alla sensorer. Det är till exempel inte möjligt att låta en för hög luftfuktighet aktivera luftavfuktaren. Däremot kan vi använda koldioxidsensorns information för att trigga andra enheter.

Behöver du den verkligen?

Healthy Home Coach gör sitt jobb utan att protestera eller krångla, men vi är inte säkra på att vi behöver den. När vi installerar Home Coach i ett sovrum får vi information om att luften är bra, men ibland lite för fuktig i högsommarvärmen – något vi märker själva, utan tips från coachen. Temperaturen är också lite väl hög vissa dagar – något som vi hade kunnat ta reda på genom att köpa en termometer för en hundring, eller bara känna efter...

Luftkvalitet är kanske det som är svårast att reda på själv, och där kan Home Coach ge en del värdefull information – dock bara koldioxidhalt, varför inte också pollennivåer?