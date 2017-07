Apple Park, Apples rymdskeppsliknande mastodontbygge som ska agera företagets nya huvudkontor, håller på att färdigställas. Och det är ett bygge som knappast gått att missa, ens i vår del av världen. Allra mest påverkas såklart byggets grannar.

Allt om Apple Park: Ny drönarvideo visar Steve Jobs Theater

The New York Times har pratat med boende i Sunnyvale, Kalifornien, som bor alldeles nära Apples nya högkvarter, och det är blandade åsikter om byggnaden. Mäklare vittnar om att huspriserna ökat rejält – ett typiskt hus i området ökade 100 procent i pris sedan 2011. I genomsnitt har priserna gått upp 15-20 procent per år sedan 2011, då Apple meddelade att bygget skulle dra igång.

Handeln väntar sig få ett rejält uppsving med de runt 12 000 Apple-anställda som snart ska jobba i huset och ett nytt hotell ska etableras i området, med Macar i receptionen för hotellets gäster.