App Store är en stor del av Iphone-upplevelsen och tveklöst en av Apples fetaste kassakor. Nu rapporterar analytikerfirman Sensortower (via Cult of Mac) att appaffären kommer att dra in mer pengar under 2017 än vad Apple totalt gjorde 2007.

Det är också en intressant analys i ren retroperspektiv. När den första Iphone-modellen släpptes hade den nämligen ingen dedikerad appbutik. Dåvarande vd Steve Jobs vägrade nämligen låta utvecklare ta fram appar till enheten. Året efter hade han blivit övertygad, App Store lanserades och resten är historia.