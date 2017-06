Därför är det kanske inte så konstigt att Apple nu ämnar anställa en assistent till Siri. Företaget har lagt ut en platsannons på sin jobbsajt, för ett jobb med titeln ”Siri event maven” (ungefär: evenemangskonnässör).

Bland exemplen på saker den som får jobbet ska lära Siri är att hålla koll på speciella dagar som Star Wars-dagen (4 maj), pi-dagen (14 mars) och Talk like a pirate day (19 september).

För att få jobbet måste du ha jobbat med webbaserade verktyg, vara duktig på planering och organisation, och framför allt: "Must consider yourself a maven, trend-setter or Czar of cool. Non-negotiable. :-)”