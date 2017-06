Foto: Skärmdump

Rocket League (12 euro, cirka 120 kronor)

Spela fotboll, basket och hockey med raketbestyckade bilar och en gigantisk boll.

Sid Meier’s Civilization VI (36 euro, cirka 350 kronor)

Behöver nog ingen närmare introduktion. Senaste delen i den monumentala strategiserien.

Portal 2 (2 euro, cirka 20 kronor)

Valves klassiska 3d-pussel finns ofta med på reor. Om du inte spelat tidigare är det ett bra tillfälle.

Hitman: The Complete First Season (24 euro, cirka 230 kronor)

Hitman släpptes för Mac så sent som förra veckan, men redan nu är spelet ute på rea.