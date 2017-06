Moment ligger i bakgrunden och håller koll på hur mycket du använder din Iphone (eller Ipad). Det gör den genom att mäta tiden telefonen är vaken och olåst. Är den låst, till exempel om du spelar upp musik eller följer navigationsinstruktioner, räknas inte tiden. Om du har Pokémon Go aktivt med telefonen i fickan räknas det dock, och samma sak med andra appar som inte fungerar när telefonen är låst.

Appen kan också hålla koll på hur mycket du använder enskilda appar. Eftersom Apple inte gör det möjligt att göra det direkt har utvecklaren Kevin Holesh kommit på en genialisk lösning: Appen påminner dig varje morgon att gå in i Inställningar -> Batteri och ta en skärmdump så att appen kan läsa av hur många minuter varje app har använts.

Tyvärr fungerar detta bara om du har systemspråket inställt på engelska, eftersom batterisiffrorna måste läsas in med ocr-mjukvara från skärmdumparna. Du kan alltså testa funktionen genom att byta till engelska tillfälligt, men som allmän koll på skärmtid fungerar det lika bra att använda appen utan den här funktionen.

Mer med Pro och Family

För 40 kronor kan du låsa upp ett Pro-paket, som gör att du kan ställa in begränsningar för hur mycket du får använda din Iphone varje dag, och du kan aktivera ”skärmfri tid”. Om du försöker använda telefonen ändå visar Moment konstant en massa notiser som du måste trycka bort för att fortsätta, vilket bara den med absurt tålamod står ut med. Pro-paketet ger även mer statistik och mer anpassade notiser.

För familjer erbjuder appen ett abonnemang på Moment Family. Det kostar 469 kronor per år och gör att alla i familjen får Pro-funktionerna och att du kan ställa in tidsbegränsningar för alla familjemedlemmar. Vem som helst i familjen kan aktivera ”Family Dinner Time”, som låser telefonerna så att allas uppmärksamhet vänds mot varandra istället för mot skärmar under måltider och andra familjestunder. Fredagsmys utan Facebook med andra ord.