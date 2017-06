Gillar du klassiska äventyrsspel av typen peka-och-klicka kan du se fram emot The Pillars of the Earth från Daedalic Entertainment som släpps den 15 augusti.

The Pillars of the Earth baseras på Ken Folletts roman med samma namn och handlar om bygget av en katedral i 1100-talets England. Spelet har tre huvudkaraktärer som du kan välja mellan: murarlärlingen Jack, adelsdamen Aliena och munken Philip.

Så här ser trailern för spelet ut: