De båda har varit partner sedan 2005 på Sony Pictures Television där de ligger bakom serier som Breaking Bad och uppföljaren Better Call Saul, The Crown (för Netflix), Rescue Me, The Blacklist och Rescue Me.

Anställningarna pekar på att Apple kan ha planer på fiktivt material och inte bara produktioner som nyligen lanserade Planet of the Apps och kommande Carpool Karaoke.