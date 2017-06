Enligt rapporten har 30 procent av utvecklarna valt att inte sälja sina program via Mac App Store, medan 23 procent enbart säljer sina program via Apples butik. Resterande 47 procent säljer programmen både i egen regi och via Mac App Store.

Många förståsigpåare hade förväntat sig att Apple skulle presentera stora förändringar av Mac App Store på WWDC, men av någon anledning valde företaget att nöja sig med att förändra App Store för IOS.