Tro det eller ej, men i år har det gått sjutton år sedan det första spelet om lönnmördaren Agent 47 släpptes.

Det senaste spelet i serien heter Hitman: The Complete First Season och släpptes till Windows i januari. Nu står det klart att Feral Interactive släpper en version för Mac den 20 juni, alltså om bara några dagar. Enklaste sättet att skaffa spelet är via Steam, men det säljs även via Feral Store.

Så här ser trailern ut: