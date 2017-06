Med dunder och brak gav Apple Ipad nytt liv, med ett kraftigt förbättrat och mycket mer avancerat IOS 11. Många av de nya funktionerna som presenterades var exklusiva för Ipad, däribland dra-och-släpp.

Men utvecklaren Steven Troughton-Smith har i en serie tweets upptäckt hur dra-och-släpp finns dolt djupt i IOS 11 – även för Iphone – och dessutom lyckats aktivera det, något som bland annat 9to5mac skrivit om.

Interprocess drag & drop on iPhone is gated by the BOOL 'CancelOnDeactivationPhone' in the UIKit prefs (and the aforementioned) pic.twitter.com/6wUbQNd18f