Från och med 15 juni måste du använda applösenord för att kunna logga in på Apple-id via tredjepartsappar och -tjänster. Det innebär att du måste använda tvåstegsverifiering eller tvåfaktorautentisering. För användare med äldre enheter som inte kan använda tvåfaktorautentisering har det föregående varit ett bra alternativ, men nu visar det sig att den möjligheten snart försvinner.

Om du uppdaterar någon av dina Apple-produkter till IOS 11 eller Mac OS High Sierra kommer ditt konto nämligen automatiskt migreras till tvåfaktorautentisering.

Efter uppdateringen kommer du fortfarande kunna logga in på kontot på äldre enheter vars IOS-version inte har stöd för tvåfaktorautentisering genom att skriva in lösenordet plus en säkerhetskod som skickas till dina nyare enheter.