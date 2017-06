Det verkar som att Apple överväger att införa någon form av filhantering i IOS 11, i alla fall om vi ska tro Twitter-användaren Steven Troughton-Smith. Under söndagen lade han upp en skärmdump på Twitter som visade en app kallad ”Files”.

Ahead of iOS 11, a 'Files' app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI