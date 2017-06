Så här gör du:

Öppna Airport-verktyg (ligger i Program -> Verktygsprogram). Markera din Time Capsule och klicka på Redigera. Fyll i adminlösen om det efterfrågas. Välj fliken Trådlöst. För Nätverksläge, byt från ”Skapa ett nytt trådlöst nätverk” till ”Av”. Klicka Uppdatera och vänta på att Time Capsule startar om. Anslut till din nya router med en ethernetkabel kopplad till WAN-kontakten på Time Capsule och en vanlig kontakt på routern.

Valfritt: Välj en fast ip-adress.

Om du vill kan du även gå in under fliken Internet i Airport-verktyg och ställa in Time Capsule att använda en statisk ip-adress istället för att hämta från routern. Kolla i din router vilken form adressen ska ha (ofta 192.168.0.XXX, 192.168.1.XXX eller 10.0.0.XXX), och se till att du har rätt subnätmask.