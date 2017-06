Läs också: Här är beviset på att vi får se ny hårdvara på WWDC

Men det förutsätter å andra sidan också att IOS 11 får nya funktioner för Ipad, vilket vi håller tummarna för. Ett annat alternativ är att tangentbordet i så fall fungerar med den inbyggda ”muspekaren” i IOS som underlättar vid texthantering.

Så här ser tangentbordet ut. Vad tycker du?

Listening to @gruber and decided to work up what a trackpad could look like for #iPadPro2 at #WWDC17 pic.twitter.com/TbWD6GgFNE