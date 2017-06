Elgato Avea Flare är kort och gott en portabel, batteridriven och uppladdningsbar lampa i plast. Lampan kan ändra färg efter en rad olika förinställda färgteman med friska, fräscha namn som ”Mountain Breeze” eller ”Candy Land,” alternativt lysa konstant i en enda färg. Även ljusstyrka kan justeras – allt via en tillhörande app.

Elgato Avea Flare är 22 centimeter hög och ungefär hälften så många centimeter i diameter. På insidan sitter en utbytbar och 7 watt stark led-lampa. Det är inte tillräckligt starkt för att fungera som punktbelysning i hemmet, utan det här är en lampa för dekoration och stämningsbelysning. Alltså en myslampa för vardagsrummet, sovrummet – eller till och med balkongen eller altanen, då lampan är godkänd för utomhusbruk och någorlunda vattensäker (IP65-klassad).

En snarlik modell finns också med en sfärisk form istället, kallad Avea Sphere. Det är samma typ av lampa, med skillnaden att den inte har ett inbyggt batteri och därför behöver strömförsörjas. Här testar vi den batteridrivna varianten Flare. Batteriet räcker i runt åtta timmar och uppladdning sker genom att placera lampan på en laddplatta.

Flares laddplatta tillåter "trådlös" laddning.

Ingen hubb – ingen installation

Flare behöver ingen hubb eller gateway för att användas, så installationen blir busenkel (och kan knappt kallas en installation – det handlar mer om att ladda ned tillhörande app, trycka på en knapp under lampan och vänta några sekunder). Kommunikationen sker via bluetooth vilket innebär begränsad räckvidd, men vi får inga problem med det under våra tester.

På högra bilden syns lampans batteristatus. Även ljusstyrka och färgens intensitet kan justeras i appen.

Parkopplingen sker alltså via Elgatos app Avea, och det är härifrån alla funktioner sköts. Här kan vi byta mellan olika färgscheman, ändra ljusstyrka på lampan, slå av och på, se batteristatus och även ge lampan ett namn. Det finns också två knappar under lampan för att slå och på den, samt för att ändra färgschema, men för all annan konfigurering är det appen som gäller.

I appen finns också en uppvakningsfunktion där lampan börjar lysa när det är dags att vakna, samt spelar fågelkvitter (eller annat valfritt ljud) från Iphones högtalare. Ungefär som en Philips Wake-up light alltså, men Iphone måste ligga i närheten under natten för att inte förlora blåtandsuppkopplingen. Utan det fungerar inte uppvakningsfunktionen.