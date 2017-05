Sedan en tid tillbaka redogör Apple öppet för hur ofta som myndigheter runt om i världen begär ut information om företagets kunder, något som bland annat sker i brottsbekämpningssyfte.

Den senaste rapporten (Report on Government and Private Party Requests for Customer Information) avslöjar att Apple fått sammanlagt 30 184 förfrågningar under det andra halvåret 2016, vilket är den högsta noteringen hittills.