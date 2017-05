Tidigare i månaden lanserade Apple sin serie "How to shoot on Iphone 7" för att hjälpa användarna att filma bättre videos med sina telefoner. Nu har fyra nya tips lagts till.

I de nya klippen får vi lära oss hur vi filmar i svart och vitt, hur vi fångar ett intimt ögonblick, hur en horisont filmas bäst och hur zoomen används som allra smidigast.

Det innebär att det nu totalt finns 20 videos att gå igenom där vissa publicerats på Apples hemsida, medan andra finns att kika på via företagets Youtube.