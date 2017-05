Tatiana Lee är modell och modebloggare, och född med ryggmärgsbråck. Hon har tidigare varit med i en reklamfilm för Apple som uppmärksammade olika tillgänglighetsfunktioner. Med Cook diskuterade hon bland annat Apple Watch.

James Rath är en blind fotograf och filmmakare, utöver sitt engagemang för ökad tillgänglighet. Han snackade en lång stund med Cook om Homekit och röststyrning.

Thanks @JamesRath @PintSzDiva @RikkiPoynter for visiting Apple for #GAAD! Great conversations about the importance of accessibility. pic.twitter.com/APg8J3LRvY