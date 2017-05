Enligt en ny studie från University of California och appen Cardiogram, kunde Apple Watch peka ut människor som bar på olika typer av hjärtfel med 97 procents noggrannhet. Det skriver Techchrunch.



Studien tog sin början redan i mars 2016, när start up-företaget Cardiogram lyckades hitta finansiering för studien tillsammans med University of California. 6 158 personer ingick, där alla bar en Apple Watch med Cardiogram installerat. Av alla deltagare led 200 personer av förmaksflimmer, det vill säga oregelbunden och ibland mycket snabb puls. Data från alla deltagare jämfördes och appen, med Apple Watch egna pulsmätare till hjälp, lyckades nästan varje gång peka ut vilka som led av förmaksflimmer.



Cardiogram låter meddela att man ska förbättra algoritmen ytterligare, och vid ett senare tillfälle bygga in den i appen och då även meddela alla Cardiogram-användare som har oregelbunden hjärtrytm.



