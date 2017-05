Flera jättar har lämnat Apple Watch App Store den senaste tiden; Amazon, Ebay, Target – och mer intressant för oss svenskar – Tripadvisor och Google Maps. Det skulle kunna vara ett tecken på att Apple Watch som plattform för appar är ett misslyckande. Eller så finns det en helt annat förklaring till detta plötsliga drag.



Test Action Sleeve: Bättre koll på pulsen med Apple Watch på överarmen



De försvunna apparna (först noterat av Appleinsider) var, ärligt talat, inte alls bra appar. Klock-versionen av Google Maps var ett halvhjärtat försök att ge oss vägledning på armen, och gav aldrig Apples Kartor för Apple Watch någon utmaning.

Under tisdagen bekräftade Google till slut att företaget arbetar på en ny Maps-app, och planerar en återlansering av appen i framtiden – oklart när. Och det låter rätt logiskt. Utvecklare skyndade sig att lansera appar innan någon visste vad vi egentligen skulle använda klockan till. Notiser och hälsofunktioner? Absolut. Shoppa via Ebay och twittra via armen? Knappast.



Missa inte! Ming-Chi Kuo: 50 procent chans att Apple släpper Siri-högtalare på WWDC