Det går bra för Apple. The Wall Street Journal rapporterar nämligen att Iphone- och Mac-tillverkaren har 250 biljoner dollar i rena pengatillgångar.

”Apple Inc. förväntas rapportera på tisdag att deras tillgång i rena pengar toppat över en kvarts biljard dollar, vilket är mer än både Wal-Mart Stores Inc. och Procter & Game Co. har tillsammans. Det övergår även de reserver som Storbritannien och Kanada har, ihopslaget.”

Senaste gången Apple avslöjade sina tillgångar var i december. Då hade företaget 246,08 biljoner dollar, vilket innebär att siffran får ses som legitim. Med dessa pengar skulle Apple kunna köpa både Coca-Cola och Walt Disney, och ändå ha pengar över till kaffe.

Värt att notera är att mer än 90 procent av Apples tillgångar är placerade utanför USA av skatteskäl.