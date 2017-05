Samtidigt är Macbook Pro, som totalt sett får sägas vara Apples bästa Macbook just nu, rejält dyr. Priserna startar på 16 995 kronor, och vill du ha Apples senaste uppfinning på Mac-sidan får du hosta upp över 20 000 kronor. Värt att tänka på för den som är Macbook-spekulant är att Apple Store (som också erbjuder tio procent studentrabatt) samt vissa certifierade återförsäljare (Premium Resellers) ofta är de enda som erbjuder möjligheten att konfigurera datorerna. Många andra återförsäljare har ofta pressade priser på grundkonfigurationerna, och vissa dyrare konfigurationer, men vill du välja helt fritt bland tillvalen är det Apple Store som gäller.

Macbook Air – billigaste gamlingen sjunger på sista versen

Vi börjar med Macbook Air, en omåttligt populär Macbook som sett likadan ut sedan 2010. Grundmodellen med 8 GB minne och 128 GB lagringsutrymme går ofta att hitta i butik för under 10 000 kronor. Det gör Air till den billigaste bärbara Mac som går att få tag på.



Macbook Air har inte uppdaterats sedan våren 2015, men det betyder inte att den är för svag, eller att det är ett dåligt köp. Tvärtom är den snabbare än den dyrare Macbook, tack vare att den har en större Core i5-processor jämfört med Macbooks Core M.



Macbook Air har den tveklöst längsta batteritiden, 12 timmar. Det är också den enda dator som fortfarande har alla de gamla typerna av portar. Bekvämt, eftersom du slipper köpa adaptrar och byta ut sladdar.



Men åldern tar ut sin rätt. Skärmen är gammaldags med låg upplösning, sämre färgåtergivning och dålig betraktningsvinkel.



Inom ett par år kommer Apple med all säkerhet fasa ut Air för att bara ha två modeller i sitt utbud, Macbook och Macbook Pro. Tills dess är Macbook Air ett bra köp för den som vill ha bra prestanda i ett fortfarande väldigt lätt paket. Vill vi ha en Air med 256 GB lagring istället för 128 GB kostar det 13 295 kronor från Apple Store. Ram-minnet som erbjuds är fullt dugliga 8 GB, medan processorn går att uppgradera till Core i7 för 1 800 kronor. Det är dock knappast nödvändigt för vardagsbehov.



Ett bra val för: Den som har en tajt budget och som gärna vill ha en Macbook men som inte nödvändigtvis måste ha senaste hårdvara eller en skärm av toppkvalitet.

Nackdelar: Dålig skärm, börjar bli gammal. Bara 128 GB lagring i grundmodell.

Pris: Från strax under 10 000 kronor till 17 295 kronor